Політична криза в Грузії: повернення Саакашвілі та як тут може зарадити Україна

Міхеіл Саакашвілі майстер створювати проблеми. Україні треба зважити всі "за" та "проти", щоб не побити горщики одночасно з Грузією та Заходом.

Схоже, політична криза у дружній Україні Грузії скасовується. Неочікуване та гучне повернення Міхеіла Саакашвілі до країни, де його одразу ж затримали, не змогло розкрутити маховик дострокових парламентських виборів. Так само, як і не допомогло його партії зірвати джекпот на місцевих виборах, що відбулися в суботу, 2 жовтня.

Міхеіл Саакашвілі розраховував на підтримку вулиці. Він планував з’явитися на мітингу опозиції в центрі Тбілісі 3 жовтня. Там його мали б затримати правоохоронці, що б одразу ж спричинило хвилю обурення та протесту. Проте затримали Саакашвілі ввечері 1 жовтня. Він одразу ж оголосив голодування, створюючи образ жертви режиму.

ТСН.ua розбирався, чому Міхеіл Саакашвілі зробив помилкову ставку та чи дійсно для нього в Грузії вже все втрачено?

Ставка не спрацювала

Керував Грузією Міхеіл Саакашвілі від 2004 до 2013 років. Настрої вулиці він знає, як ніхто інший, адже прийшов до влади на хвилі "революції троянд" восени 2003 року, коли з президентської посади пішов Едуард Шеварнадзе. Проте цього разу настрої вулиці він не вгадав, опинившись за ґратами.

Що передувало поверненню Саакашвілі? Справа в тому, що вже рік Грузія перебуває в гострій політичній кризі. Опозиція не визнала результатів минулорічних парламентських виборів, де перемогу здобула провладна "Грузинська мрія" (48,22%). Коаліція опозиційних сил "Сила в єдності", до лав якої входила партія Саакашвілі "Єдиний національний рух", фінішувала другою з 27,18%.

Ситуація зайшла не просто у глухий кут. Втрутитися довелося Євросоюзу. Брюссель виступив посередником підписання угоди між грузинською владою та опозицією, головною умовою якої були дострокові парламентські вибори, якщо на місцевих, що відбулися 2 жовтня, "Грузинська мрія" набирає менше 43%. Так, згодом влада вийшла з цієї угоди, гучно гримнувши дверима, проте і на місцевих виборах показала 46,56%.

Опозиція називала їх "референдумом про довіру" "Грузинській мрії", яка при владі вже дев’ять років. І попри заяви міжнародних спостерігачів щодо порушень агітації, спроб підкупу виборців та тиску на ЗМІ, результати цих виборів все ж визнали. Та й провладна партія здала тест на 43%. Тобто, на перевибори парламенту йти не треба. До того ж, як пишуть грузинські журналісти, протестних настроїв ні в Тбілісі, ні в інших містах поки що не спостерігається.

Проте битва за великі міста, де жоден із провладних кандидатів від "Грузинської мрії" не здобув перемогу в першому турі, а в трьох соратники Саакашвілі навіть йдуть попереду, продовжується. Другий тур виборів відбудеться 30 жовтня. Напрочуд гостра боротьба розгортатиметься за місце очільника Тбілісі, де проживає третина населення Грузії.

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Позиція України

На затримання українського громадянина Міхеіла Саакашвілі офіційний Київ реагує досить стримано. Президент Володимир Зеленський, коментуючи цю гучну новину, сказав, що не знав заздалегідь про плани Саакашвілі повернутися до Грузії, яка позбавила його громадянства 2015 року, додавши, що має намір домагатися його екстрадиції назад до України. Проте офіційних запитів Київ досі не зробив. Адвокати ж Саакашвілі запевнили, що їхній підзахисний відмовиться від екстрадиції, бо повернувся до Грузії з метою політичної боротьби.

МВС Грузії розпочало розслідування за фактом незаконного перетину Саакашвілі кордону. Нагадаємо, що грузинська влада довго не підтверджувала, що колишній президент дійсно повернувся до Грузії. Проте згодом поліція розповсюдила відео, де Саакашвілі в кайданках ведуть до поліцейського відділку. Затримали його в приватній квартирі Тбілісі. Її власнику грузинська прокуратура вже також висунула звинувачення.

Проте найцікавіше тут навіть не це. Якщо Саакашвілі незаконно перетнув грузинський кордон, виникає тоді питання до нашого МВС: чи законно колишній президент Грузії перетнув кордон України? Адже за даними грузинських ЗМІ, власник тбіліської квартири, де переховувався Саакашвілі, був також і водієм вантажівки. Саме в її вентиляційній кабіні ховався колишній президент Грузії, поки автівка із зеленню найімовірніше поромом прямувала до грузинського Поті.

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Міхеіл Саакашвілі майстер створювати проблеми. Одного разу він вже перетнув український кордон незаконно. Сталося це на КПП Медині-Шегині 2017 року, коли його прихильники в прямому сенсі цього слова прорвали державний кордон України. Тоді Петро Порошенко позбавив Саакашвілі українського громадянства. За кілька місяців, коли його намагалися затримати правоохоронці, він видерся на дах будинку, в якому жив у центрі Києва. Вже за Зеленського Саакашвілі повернули українське громадянство, згодом призначивши головою виконавчого комітету реформ Національної ради реформ при президенті України.

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Увесь цей час Офіс генпрокурора (колишня Генпрокуратура) отримував від грузинських колег запити на видавання їм Міхеіла Саакашвілі. Київ їх ігнорував, що створювало напругу у відносинах із Тбілісі. Зараз вже Грузія заявляє, що Саакашвілі повернеться до України, коли відбуде повний термін покарання. А це – до шести років позбавлення волі за побиття колишнього опозиційного депутата Валерія Гелашвілі 2005 року. Вирок винесли заочно 2018 року.

Повернення Саакашвілі до Грузії - це був відчайдушний крок. Він прекрасно знав, що вдома його звинувачують за кількома кримінальними статтями, за двома з яких вже винесені заочні вироки. Тому шість років за ґратами - ще не межа. Вочевидь, Саакашвілі сподівався, що за ним підніметься вулиця та міжнародні лідери. Проте за вісім років його відсутності в країні багато що змінилося, та й ЄС, як каже український міністр закордонних справ, вже не той.

Політична криза в Грузії ще далека до завершення. Попереду другий тур виборів мерів найбільших міст. Тому навряд чи чинна грузинська влада шкодитиме сама собі, проводячи із Саакашвілі слідчі дії, гучні судові засідання, даючи йому політичний майданчик для піару. Так, на захист третього президента Грузії може стати Захід. Проте, ЄС та США не дуже то й підтримували ідею повернення Саакашвілі. Та й чинна грузинська влада останнім часом побила горщики з Брюсселем, відмовившись від макрофінансової допомоги ЄС та проведення судової реформи.

Саме тому Україні не треба влазити у внутрішньополітичні розбірки дружньої нам на міжнародній арені Грузії. Інакше ризикуємо залишитися крайніми, посварившись не тільки з Тбілісі, а ще й зі США та ЄС. Проте Саакашвілі вже втягнув не тільки Україну, а й особисто провладну партію Зеленського в цей конфлікт, записавши відео з Єлизаветою Ясько – депутаткою від "Слуги народу", яка виявилася його цивільною дружиною. Ясько виклала відео в своєму Facebook у день затримання Саакашвілі в Тбілісі, 1 жовтня. І Банковій також слід на це зважати.

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