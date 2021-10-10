Політичне розлучення: про що відставка Разумкова може свідчити для майбутнього України

Амбітні плани відставного політика коштували йому посади.

Від вересень 2019 року із стартової команди, з якою президент Зеленський зайшов на посаду, з усіх хто тоді сидів поруч, зараз із ним тільки помічник Сергій Шефір: на якого нещодавно було здійснено замах. Ну, а решта команди - змінилась кардинально.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.Тиждень.

Цього тижня гучно пішов у відставку останній гравець першої президентської збірної. Спікер парламенту Дмитро Разумков - з президії Верховної Ради перемістився на галерку. І вже звідти погрожує судом своїм колишнім колегам.

Тривалий конфлікт між головою Верховної ради Дмитром Разумковим та Офісом президента закінчився гучним політичним розлученням. Перший номер списку “Слуги народи” втратив своє крісло. Колеги по монобільшості показово вказали ексспікеру на його нове місце - десь на задвірках сесійної зали.

Які оцінки тільки не дають цій гучній політичній драмі - від заяв про кінець парламенту і навіть можливі дострокові вибори до узурпації влади і початку диктатури. Та варто зауважити, що зняття спікера з посади - далеко не вперше відбувається у нас в країні. Однак, ситуація з Разумковим справді унікальна. Бо насамперед йдеться про викреслення одного з ключових гравців Зе-команди.

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У президентський передвиборній колотнечі саме обличчя Разумкова бачили частіше за обличчя Зеленського. Пресконференції, ефіри на телеканалах, офіційні заяви тоді ще майбутній президент України довірив саме Разумкову. Він в числі найближчих соратників і під час оголошення результатів виборів.

За кілька місяців під номером один президентської партії Разумков очолить новообрану Верховну Раду. За це проголосує рекордна за час українського праламентаризму кількість депутатів - 382 зелені кнопки.

Однак, мало хто помітив, що саме в цей момент розпочалася його гра наввипередки з Офісом президента.

Разумков усі останні два роки намагався грати у «самостійного політика». З першого засідання Верховної Ради він зважав не лише на представників монобільшості, але й на депутатів з інших фракцій. Його фраза: «Прошу підтримати та проголосувати» стала не лише крилатою у сесійній залі, а й висловлювала ставлення самого спікера до того чи іншого законопроекту. І не завжди звучала на користь президентських ініціатив.

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« Ми, як монокоаліція, мали ходити сюди, до трибуни і щось випрошувати. А фракціям з опозиції ви допомагали. Коли вам щось кажеш неприємне, ви збираєте депутатів тут, на трибуні і кажете: "От, чули? Я після того, ні один закон в порядку денному не буде", - говорить народний депутат фракція “Слуга народу” Михайло Радуцький.

Прісновідомий “турборежим” гальмувався саме через його небажання порушувати регламент. Згодом саме цим йому дорікатимуть колеги по партії.

«Врешті наш парламент перетворився на гальмо для реформ нашого курсу і курсу президента, для того, чого чекає вся країна?». – обурувався перший заступник фракції “Слуга народу” Олександр Корнієнко.

Те, що Разумков не збирається підігравати Банковій почало чітко вималювуватись торік. Під час місцевих виборів він показово не брав участі в «5 питаннях Зеленського». Утримувався на засіданнях РНБО, яку президент зробив своєю бойовою сокирою. Однак, Разумков показово відокремився від президентської команди під час запровадження санкцій проти Медведчука. «Санкції ми вводимо проти тих, кого ми не можем покарати тут», - зазначав він.

Чим тільки поглибив протистояння із Банковою. Однак, останньою краплею у стосунках спікера і президента став закон про олігархів. Принципова законодавча ініціатива Зеленського ледь не була зірвана спікером. Напередодні голосування він направив законопроєкт до Венеціанської комісії, а сам пішов на лікарняний. Цей крок Разумкова в Офісі президента розцінили як удар, спробу спікера показати олігархам, хто є хто. І найголовніше - персоналізуватися.

УНІАН

Цього на Банковій пробачити вже не змогли. Принципова джентльменська угода - працювати виключно на команду, а не на себе - була порушена. А з такими гравцями в президентському колі розлучаються дуже швидко.

Від вересня 2019 ротація кола Зеленського швидко відбувалась. Першим не витримав Олександр Данилюк, колишній секретар РНБО - заяву на звільнення подав за 4 місяці після призначення. Голові президентського офісу Андрію Богдану вказали на двері через численні конфлікти всередині команди і підкилимні ігри. Його замнів кардинально протилежний за темпераментом і відданістю Андрієм Єрмаком. Потім на вихід попросили прем’єр-міністра Олексія Гончарука. Його зніс з посади плівковий скандал. Генпрокурора Рябошапку звільнили через відсутність посадок топ-корупціонерів. Зеленський вимагав швидких результатів і їх не отримав. Дмитро Разумков - протримався найдовше з тих, хто входив у зіркову команду першого складу. Та чи справді Дмитро Разумков був настільки впливовою фігурою, що в президентському Офісі заговорили про його особисту політичну гру і запідозрили у конкуренції президенту?

Серпневі соціологічні опитування говорять - рейтинг довіри Разумкова майже зрівнявся з рейтингом Зеленського. Підігріла гру і сама заява ексспікера Верховної Ради. Разумков перестав приховувати власні амбіції на президентське крісло.

«Я ніколи не був другом з президентом, це робочі стосунки. Президентські вибори поки що не розпочались ж. Раніше що казали – казали, з голови Верховної Ради ніхто не ставав президентом, цей запобіжник ми сьогодні прибрали, а далі подивимось», - каже народний депутат, позафракційний Дмитро Разумков.

Чи загострить ця заява протистояння? З боку ексспікера активність точно буде лиш посилюватися. Навіть у свій День народження, яке Разомков відзначав на наступний день після відставки - він поміняв застілля з друзями на відвдування кількох ефірів ток-шоу.

Політичні експерти припускають, що зняття Разумкова - це сигнал від самого Зеленського про намір йти на другий президентський термін. А наскільки далеко можна прибрати, хай навіть непевного конкурента,

легко демонструє пул ексів. Де зараз той самий Данилюк, Рябошапка чи Гончарук? Самого Разумкова легко може чекати і наступне покарання - позбавлення депутатського манадату. Прямо про це не говорять, але ексспікер вже заявляє, що буде судитися, якщо це станеться.

Його попереднє місце довго порожнім не залишалось. Без жодної інтриги чи тривалої спікеріади буквально наступного дня в нього сів Руслан Стефанчук. На відміну від Разумкова він продемонстрував повну лояльність Банковій під час голосування за закон про олігархів. А на закиди опозиції і звинувачення у диктатурі - сміявся в обличчя.

В самих стінах Верховної Ради стверджують, що баланс стримувань і противаг з відставкою Разумкова у парламенті, порушився. Президент довів, що здатен взяти під свій контроль не тільки уряд, а й парламент. І це, остаточне прощання з іміджем романтичного політика , що прийшов на один президентський термін.

Той, хто вчасно не зорієнтувався сидить на гальорці. А монобільшість очевидно змістила горизонт своїх планів на сім років вперед.

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