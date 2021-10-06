"Політичні чвари" у парламенті: чи відберуть "слуги народу" мандат у Разумкова після його відставки

"Політичні чвари" у парламенті: чи відберуть "слуги народу" мандат у Разумкова після його відставки

Дмитра Разумкова відсторонили від ведення засідань до 7 жовтня, коли планують звільнити.

Депутати відсторонили Дмитра Разумкова від ведення пленарних засідань на два дні — до четверга, коли "слуги народу" планують звільнити колишнього соратника остаточно. Сам Разумков заявив: за посаду не триматиметься і брудом колишніх колег не забризкуватиме.

Про це йдеться 5 жовтня у сюжеті ТСН.19:30.

Драматичне розлучення: "слуги народу" демонструють, що не терпітимуть Дмитра Разумкова в кріслі спікера ані зайвого дня. Вчора голови комітетів влаштували демарш і залишили Погоджувальну раду. Сьогодні Разумкова відсторонили від ведення пленарних засідань на два дні.

Неслухняного спікера "слуги народу" вже видалили з усіх партійних чатів та відмовились розглядати будь-які питання, затвердженого ним порядку денного. Бо мали свій, але Разумков його на голосування Погоджувальної ради не поставив. Тож сьогодні єдине, про що воліли говорити депутати президентської фракції — його відсторонення, а згодом і відставка.

Чекати 10 днів, які за регламентом Разумков має на підготовку звіту, в монокоаліції не збираються.

"Якщо 10 днів, то це припадає на непленарний тиждень, і все зсувається на десь на 19 число. Це означає — покласти парламент в якусь політичну кризу. То навіщо зволікати з таким важливим рішенням", — сказав голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

Новини України: вже у четвер Разумкова остаточно звільнять з посади

На захист Разумкова повстали опозиційні фракції. В президентській фракції ревниво фіксували кожен випадок, коли їхній ставленик — спікер — ставав на бік опозиціонерів замість підтримати своїх. Щоби насолити монокоаліції "Євросолідарність" навіть ініціює відсторонення від ведення засідання першого заступника Разумкова — Руслана Стефанчука, якому той передав головування, поки розглядалось його власне відсторонення. Тож головування переходить до останньої людини в президії — Олени Кондратюк.

Та все марно. Разумкова відсторонюють від ведення засідань до четверга, коли планують позбутись його остаточно.

"Сьогодні тут вбивають демократію! Вони сьогодні тут "ламають" не Разумкова! Зараз чому це відбувається? Тільки тому, що Банкова, яка вже має на 100% свого генпрокурора, своє ДБР, їй ще треба свій кишеньковий на 100% голова Верховної Ради", — зазначає з трибуни парламенту нардепка від "ЄС" Ірина Геращенко.

"Те, що відбувається сьогодні, називається — запуск механізму самоліквідації. Парламент перестає бути парламентом", — додає Сергій Рахманін з "Голосу".

В "Слузі народу" на це відповідають: ми тут влада.

"Ми можемо ухвалити рішення, які вважаємо доцільними. Коли, шановні опоненти, у вас буде більшість (спойлер: не буде), ви тоді зможете ухвалювати власні рішення. Сьогодні волю парламенту формує партія "Слуга народу", це правда. Це — політична даність. Прийміть її. Ми маємо мандати довіри, щоби ухвалювати рішення, які вважаємо корисними для країни", — сказав Микита Потураєв зі "Слуги народу".

Сам Дмитро Разумков вважає такий процес видалення зі спікерського крісла порушенням регламенту, але до суду, каже, не позиватиметься. Конфлікт стався не з фракцією, а з президентським Офісом. З самим Зеленським, каже Разумков, розмовляв, аж місяць тому.

"Я не хочу, щоби політичні чвари забризкали брудом парламент. Хочуть йти поза законом, хай йдуть. Я міг би бути менш принциповим, більш зручним, конструктивним, але це йде врозріз з тим, який я є", — говорить Разумков.

"Слуги народу" не планують забирати у бунтівника мандат. Якщо в четвер його звільнять, Разумков стане позафракційним нардепом. А його місце, найпевніше, посяде перший заступник — Руслан Стефанчук.

Нагадаємо, 30 вересня Дмитро Разумков у Facebook повідомив, що фракція "Слуга народу" ініціювала його відставку з посади голови Верховної Ради. Пізніше в "Слузі народу" заявили, що відповідне звернення Давида Арахамії про підписні листи щодо відставки Разумкова - його особиста ініціатива.

Згодом Разумков офіційно запросив народних депутатів фракції "Слуга народу" на зустріч у понеділок, 4 жовтня, аби обговорити його "незадовільну" роботу за два роки на посаді спікера. Утім, нардепи не погодилися.

Під час засідання у Трускавці "Слуги народу" зібрали понад 150 необхідних підписів для запуску процесу відставки голови парламенту. А 4 жовтня Рада запустила процедуру відкликання Разумкова з посади. Проголосувати за його відставку можуть вже 7 жовтня.

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