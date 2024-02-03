Політичний легіон Росії у ЄС: чому Фіцо у Словаччині вважають маріонеткою Кремля

Зустріч словацького премʼєра Роберт Фіцо з українським головою уряду Денисом Шмигалем в Ужгороді дала зрозуміти, що офіційна Братислава готова йти на поступки лише в деяких питаннях, але чекає натомість послуг від Києва та не налаштована ставати другом України. В особливо складних питаннях новий уряд не вважає за потрібне допомогати безумовно, а радше керується принципом "just business". Словаччина готова підтримати Україну на шляху до Євроінтеграції, але категорична щодо вступу до НАТО й досі не розглядає Росію як загрозу демократичному світу. Премʼєр Фіцо намагається балансувати між Заходом та Росією, а його висловлювання про Путіна часто схожі на "орбанівщину" після яких постає питання, чи не отримала ж Україна ще одного складного сусіда.

Попри те, що країна стала однією з перших, хто почав постачати Україні артилерію, літаки та озброєння на початку повномасштабного вторгнення та не блокує рішення Євросоюзу щодо допомоги, зараз риторика та дії все більше свідчать про зміну політичного вектора на проросійський, як от відмова засудити поставки зброї КНДР до РФ та очевидне підігравання Москві.

Що потрібно Роберту Фіцо, як налаштована Словаччина та чому самі словаки протестують проти свого уряду – ТСН.ua запитав у керівника словацької ініцативи "Mier Ukrajine”, місцевого депутата Братислави Маріана Куліха.

"Уряд створює сприятливі умови для кремлівських агентів"

– У Словаччині тисячі людей вийшли на антиурядові протести. Основна причина – запропоновані урядом зміни до антикорупційного законодавства. Це єдина причина невдоволення частини словацького суспільства, чи існують інші, а це стало останньою краплею?

З початком пандемії наша країна розділилася, і це лише посилюється. Все почалось з антивакцинаторської кампанії. Я вважаю, що вона була підтримана дезінформаційними діями Кремля, тому що люди, які стали жертвами цього, почали стежити за лідерами російської пропаганди та каналами в соціальних мережах, які створюють для них паралельний всесвіт. У це важко повірити, але ці люди опинилися в полоні кремлівської брехні. І цим активно користуються політики, які в минулому порушували закон і постали перед правосуддям. Лідером цього є наш прем'єр-міністр Робер Фіцо, який під час своїх попередніх урядів побудував систему всередині поліції та правосуддя (вона називається "система наших людей"), яка використовувалася для прикриття величезних розкрадань єврокоштів його партією та партіями, висунутими коаліцією. Це стає зрозумілим після вбивства журналіста олігархом Кочнером. Величезний протест забрав владу у Фіцо.

Але Фіцо виграв останні вибори, бо мобілізував людей, які вірили в змови. Його уряд наповнений некомпетентними членами.

Наприклад, міністр культури пані Шимковічова (ред. Мартіна Шимковічова ініціювала відновлення відновлення культурного співробітництва з Білоруссю та Росією) є героїнею російської пропаганди, яка не поважає культурні відмінності, міністр екології Томаш Тараба готовий закрити наші національні парки і вбивати заповідних ведмедів і вовків, а міністр внутрішніх справ Сутай-Есток звільнив найкращих поліцейських слідчих.

Зміна антикорупційного законодавства і те, як вони це роблять – просто немислимо, і це стало останньою краплею, яка вивела людей на вулиці. Але щодня з'являються все нові й нові мотиви для виходу на протести у всіх демократично налаштованих словаків – одним із важливих з них є те, як новий уряд ставиться до підтримки України, що зазнала нападу з боку Росії.

Роберт Фіцо неодноразово проштовхував ідею мирних перемовин з Путіним. Сам же російський диктатор схвально відгукувався про словацького премʼєра та називав його "пронаціональним політиком" / Фото: Associated Press

– Все ж минулорічне опитування показало, що понад половина словаків бажають, аби Росія перемогла у війни. Чому більшість суспільства налаштована проросійськи, це історичний фактор чи вплив російської пропаганди?

Словаччина за часів уряду Фіцо не робила нічого, щоб зупинити російську пропаганду. Навіть створювала сприятливе середовище для всіх агентів, прикритих дипломатичними паспортами або працівниками "Російського центру культури". Це тривало роками, ще до початку війни в Україні у 2014 році.

Росія має мережу агентів під дипломатичним прикриттям, і вони наймають корумпованих політиків. Особливо тих, хто раніше мав якийсь зв'язок з Росією. Хорошим прикладом є Фіцо з його "любов'ю" до радянського світу та його пропагандист Любош Блаха (ред. відомий своєю прихильністю до комунізму та Росії нардеп словацького парламенту, віцеспікер).

Суміш ностальгічних спогадів про соціалізм, підкріплена потужними дезінформаційними кампаніями, очолюваними політиками, які вважають, що це можливість, яку вони отримують від деяких словацьких кремлівських сурм.

– Наскільки очолюваний Фіцо уряд є політично стабільним?

Якщо говорити про цифри, то це 79 проти 71 місця в парламенті. Опозиція об'єдналася і робить хорошу роботу. Але я бачу проблему в тому, що громадська думка розділилася 50/50. Це пов'язано з послідовною російською пропагандою та інформаційною війною, яку ведуть і нинішні політичні лідери. У нас будуть президентські вибори, і це покаже, чи будуть люди вважати, що Фіцо перетворює Словаччину на диктатуру, пов'язану з Кремлем. Фіцо висунув свою маріонетку Петера Пеллегріні, який вже має народне прізвисько "podržtaška".

"Фіцо такий самий, як був ваш Янукович"

– Під час зустрічі з українським прем'єр-міністром Денисом Шмигалем Роберт Фіцо визнав, що не зупинятиме Україну від вступу до ЄС, але категоричний щодо членства в НАТО. Чи буде Словаччина блокувати шлях України до Альянсу в майбутньому, чи це поки звичайний популізм?

Вважайте Фіцо маріонеткою Путіна. У нього немає ніяких цінностей. Він такий самий політик, яким був ваш Янукович. І він говорить від імені людей, які слідують за російською брехнею. Нинішній словацький уряд дивиться на геополітику через кремлівський наратив.

Я маю сміливість заявити, що тільки українці мають право приймати рішення про членство в НАТО та інших організаціях, або в питанні переговорів з Росією. Я сподіваюся, що коли це стане темою, Словаччина підтримає Україну в усіх питаннях членства. Я вважаю, що наш уряд має бути змінений на демократичний.

– Зброя – ще одна суперечлива тема. Словаччина була однією з перших країн, які надали Україні літаки, системи С-300 та артилерію. Фіцо не проти того, щоб Київ купував зброю у бізнесу. Що стосується призупинення військової допомоги, то це все ж таки фактор нової влади чи Словаччина вже дала максимум, що могла?

Найбільша ганьба полягає в тому, що у нас на складах все ще є ракети (мінімум 140 ракет для КУБ) і боєприпаси, які ми можемо доставити в Україну, але більше не зможемо їх використовувати (у нас немає систем для їх використання). Вони застаріють, але наш уряд вирішив заплатити за їх знищення замість того, щоб допомогти Україні - це доказ того, що Фіцо покриває Путіна, і він політично вирішив, що вони не будуть доставлені в Україну.

Фіцо і його міністр оборони Роберт Калінак – бізнесмени. Вони готові заробляти гроші на війні проти України. Вони вже вирішили інвестувати 100 мільйонів євро в державні оборонні заводи, але не зрозуміло, з якою метою. Я сподіваюся, що вони збираються інвестувати в збільшення потужностей, щоб забезпечити більше поставок для України на комерційній основі.

"Орбан та Фіцо можуть знайти більше "друзів" в Європі"

– Словацький прем'єр ніколи публічно не критикував Путіна. Це спроба всидіти на двох стільцях чи надія на кращі відносини з Москвою в майбутньому і свідома зміна вектора в бік Росії?

Що ж, це відповідає його цінностям. Фіцо завжди був таким, але він намагався приховати це, щоб отримати кошти від ЄС. Зараз він навіть не приховує цього. Думаю, він вірить, що російська інформаційна війна буде успішною і в інших європейських країнах, і вони з Орбаном знайдуть більше "друзів".

Фіцо та олігархи, на яких він працює, можуть постати перед судом демократії, тому що вони змінюють систему лише заради власної вигоди. Те, чого вони зараз намагаються досягти, - це модель, як в Угорщині, коли привілейована група контролює країну і управляє країною тільки для блага цієї привілейованої групи. Це сумісно лише з такими режимами, як Росія, Північна Корея та Іран. Я сподіваюся, що Європейський Союз почне робити більше проти цього, але на це потрібен час. Наразі ж російська інформаційна війна та представники країн на кшталт Фіцо та Орбана діють у синергії.

Премʼєр Угорщини Віктор Орбан та словацький голова уряду Роберт Фіцо спочатку синхронно заявляли, що блокуватимуть виділення Євросоюзом 50 млрд євро допомоги Україні, однак на саміті 1 лютого все ж жодна з країн не виступила проти / Фото: Associated Press

– Чи не була зустріч в Ужгороді саме сигналом, що Фіцо не стане "другим Орбаном" для України?

Орбан є прикладом для наслідування для Фіцо. Йому вдалося зберегти свою владу, і весь бізнес в Угорщині контролюється його привілейованою групою. Вони обидва думають лише про бізнес. Якщо вони побачать бізнес-можливості у допомозі Україні, вони це зроблять.

Але я боюся, що вони обидва намагатимуться допомогти Путіну. Я не здивуюся, якщо вони допоможуть йому навіть переступити через санкції. Бізнес для їхніх олігархів є пріоритетом. Фіцо критикує санкції і те, як вони працюють, маючи намір допомогти Росії їх обійти. Хорошим прикладом є те, що він намагався вилучити зі списку санкцій Йозефа Гамбалка зі Словаччини, який перебуває в санкційному списку через тісні зв'язки з російським угрупованням "Нічні вовки".

– На чому Київ і Братислава можуть будувати свої відносини?

З моєї точки зору, Словаччина та Україна ніколи не були близькими. Повномасштабне російське вторгнення показало, що наші культури, мови і люди набагато ближчі, ніж ми думали раніше. Ми повинні будувати всі можливі зв'язки, щоб зробити обидві країни сильнішими. Україна може багато чого запропонувати Європі, і я сподіваюся, що Європа повинна зробити все, щоб відштовхнути Росію і допомогти Україні зростати.

– Колись Словаччина була частиною єдиної держави з Чехією. Сьогодні у Празі однозначно підтримують Україну. Але ми бачимо протилежні погляди в Братиславі, яка дивиться в бік Будапешта і побоюється Москви. Чому відбулася така трансформація?

Існують історичні причини. Чехія як частина Австрійської імперії була ближче до Заходу, порівняно зі Словаччиною, яка входила до складу Угорської імперії. Але я вважаю важливим те, що Чехія почала більш серйозно сприймати російську інформаційну війну на урядовому рівні після того, як агенти ФСБ Росії атакували їхній об'єкт Врбетице. Зараз чеський уряд активно бореться з нею.

Але у них є власна "версія Фіцо" - популіст і олігарх Андрей Бабіш. Для наступних виборів буде дуже важливо, щоб Бабіш не прийшов до влади в Чехії. Поворот країни може бути схожим.

І я бачу цю тенденцію і в багатьох європейських країнах, через великі "інвестиції" з Росії в інформаційну війну І Європа в ній зараз програє.

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