Політичний трикутник: чиї інтереси насправді лобіює Китай і до чого тут КНДР — тайванський експерт

Китай опосередковано підтримує Росію у війні проти України, хоча й намагається цього офіційно не демонструвати.

Постачання Північною Кореєю зброї Росії відбувається безпосередньо, без участі Китаю. Проте КНР все ж надає РФ певну допомогу, зокрема запчастини та електроніку.

Про це в інтерв'ю ТСН.ua розповів науковий співробітник Інституту національної оборони та дослідження безпеки доктором Джух-Шян Шеу.

"Я би все ж таки відокремлював співпрацю Росії та КНДР від Китаю. Північна Корея може напряму постачати зброю Росії без підтримки Китаю. Водночас, і Китай, і Росія намагаються зміцнити свої відносини з Пхеньяном. Іноді вони співпрацюють один з одним, але іноді й конкурують. Тож, я не думаю, що це питання йде в одному пакеті. Ми бачимо, що Путін, ймовірно, підтримує північнокорейські супутникові й космічні програми. Саме тут і може йти співпраця між Північною Кореєю та Росією", - розповів тайванський експерт.

Водночас він припустив, що Китай все ж "щось постачає Росії".

"Це важко довести. Ми бачимо, що на українському полі бою, принаймні я бачив світлини з китайською їжею для солдатів тощо. Знову ж таки, я вважаю, що, можливо, є якісь запчастини, електроніка, можливо, для танків чи щось інше, які Росія отримує від Китаю, щоб відновити свої старі танки та озброєння", - припустив Джух-Шян Шеу.

Водночас Китай намагається балансувати та уникати прямої конфронтації із Заходом з цього питання. Адже відкрита підтримка агресії Росії може спричинити посилення санкційних тисків на КНР.

"Ставлення китайців до війни завжди дуже неоднозначне. З 2022 року вони насправді не надіслали жодного повідомлення на підтримку України. Вони завжди підтримують мирні переговори, щось мирне тощо. Але якщо подивитися на умови, то вони вигідні Москві, а не Києву. Тож у цьому сенсі я думаю, що Китай фактично обрав свою сторону. Але Пекін все одно має уникати будь-якої конфронтації із Заходом", - зауважив експерт.

Нагадаємо, науковий співробітник Інституту національної оборони та дослідження безпеки доктором Джух-Шян Шеу в інтерв'ю ТСН.ua розповів про ризик великої війни в регіоні.

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