Політично Путін вже мертвий: нумеролог — про долю кремлівського диктатора

Владислав Грицай припускає, що Путіна не передадуть до суду, бо його, скоріш за все, ліквідують раніше.

Бути політично живим - означає мати перспективу: у Путіна її немає. Про долю російського диктатора у зв’язку з ордером на арешт від Міжнародного кримінального суду розповів у ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua нумеролог Владислав Грицай:

"Я думаю, що Путін вже давно нічого не контролює та й його просто не випустять. Тому диктатори при спробі втекти майже завжди ліквідуються своїм близьким оточенням. Може бути й таке, що в підсумку його здасть Лукашенко. Для мене це було б, по-перше, дуже символічно, тому що Лукашенко — дуже хитрий вусатий таракан, бо завжди грає у свою гру", - зазначив нумеролог.

Грицай переконаний, що авторитет Путіна втрачено.

"Політично Путіна вже немає, бо бути політично живим — значить мати перспективу. У Путіна її немає. Проти нього вже висловлюється відкрито той самий Пригожин, багато політичних еліт. Це показник того, що авторитет втрачено. У орди найважливіше — авторитет, влада і сила. Все це було втрачено протягом минулого року під час війни в Україні. Таким чином політично Путін вже мертвий. Фізично — я думаю, що його не передадуть до суду, бо його, скоріш за все, ліквідують раніше", - підсумував нумеролог.

Нагадаємо, відомий астролог Влад Росс прогнозує, що російський диктатор Володимир Путін житиме лише до літа цього року. Господареві Кремля, найімовірніше, “допоможуть” померти.

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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