Поліцейські Києва застерігають мешканців від нових шахрайських схем

Поліція попереджає про нову шахрайську схему / © ТСН

Реклама

Поліцейські наголошують, що зловмисники телефонують пенсіонерам, представляються працівниками СБУ або інших правоохоронних органів і повідомляють про нібито відкриті щодо них кримінальні провадження.

Як привід використовують придбання ліків чи біологічно активних добавок через інтернет. Шахраї переконують людей, що куплені ними препарати начебто російського виробництва, а отже, покупці нібито фінансують державу-агресора.

Щоб посилити психологічний тиск, аферисти надсилають у месенджерах фальшиві повістки із вимогою з’явитися на допит до «поліції» чи «СБУ». Крім того, вони телефонують потерпілим через відеозв’язок і під приводом проведення «перевірки» змушують показати місця, де вдома зберігаються гроші та інші цінності. Надалі людей залякують кримінальною відповідальністю.

Правоохоронці нагадують: працівники поліції та СБУ не телефонують громадянам із вимогами передати або перерахувати кошти, не проводять слідчих дій телефоном та не просять повідомляти конфіденційну інформацію чи «декларувати» заощадження.

Реклама

Поліція попередила про нову шахрайську схему

У разі надходження подібного дзвінка необхідно негайно припинити розмову, не повідомляти особистих даних, не виконувати жодних фінансових операцій, зв’язатися з рідними або особами, від імені яких телефонують шахраї, та повідомити про подію на спецлінію 102 або 112/

Закликаємо громадян бути уважними та критично ставитися до будь-яких телефонних повідомлень, у яких йдеться про гроші, банківські рахунки чи нібито кримінальну відповідальність. Якщо у вас виникають сумніви щодо правдивості отриманої інформації, перевірте її через офіційні канали та не приймайте поспішних рішень під тиском співрозмовника.

Новини партнерів