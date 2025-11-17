Поліцейський з Києва вкрав 13 млн грн і ховався у лісі: нові скандальні подробиці

Поліцейський, який поцупив гроші

Поліцейський Юрій Рибянський викрав із райвідділу 13 мільйонів гривень. Правоохоронець спершу не з’явився на роботі і зник. А потім виявилось, що він втік, прихопивши із собою арештовані мільйони, а сам — переховувався в лісі на Рівненщині просто у звичайному наметі. Зараз ДБР заарештувало втікача, а суд відправив його під варту.

Про це йдеться у розслідуванні проєкту «Хапуга.ua».

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: 13 мільйонів ВКРАЛИ, генератори продали! ШОКУЮЧІ ДЕТАЛІ СПРАВИ ПРОДАЖНИХ КИЇВСЬКИХ КОПІВ

Що відомо про крадіжку грошей

У 2022 році Дарницьке управління поліції завело кримінальну справу проти українського бізнесмена: той нібито торгував гуманітаркою. У матеріалах справи лише один епізод — якраз той, на якому і «взяли» підприємця. А потім до нього прийшли із обшуком: вилучили готівку в еквіваленті 400 000 доларів та під сотню генераторів. Зрештою, готівку знайшли в лісі на Рівненщині разом із копом-втікачем Юрієм Рибянським. А генератори нібито передали одній з військових частин ТРО. Та як ми з’ясували, невідомі продавали ті самі генератори на платформі OLX. І це, схоже, не боротьба за правопорядок, а банальне пограбування.

Підозрюваний поліцейський

«Метою вказаного кримінального провадження було безпосереднє переслідування Чемера за вчинення надуманого злочину. Гроші були у нього вилучені під час обшуку, грошові кошти були передані на зберігання до райвідділу Дарницького управління поліції. Як ми переконалися, і все суспільство переконалося в тому, що метою було саме використати ці грошові кошти», — каже Сергій Моргун, адвокат.

За словами адвоката, київського підприємця Вадима Чемера обвинувачують в тому, що він продав нібито гуманітарний товар людині, яка представилась волонтером. На думку захисника, це була спланована провокація проти бізнесмена, аби заволодіти його коштами та генераторами на суму більше 10 мільйонів гривень.

Абсурдність обвинувачення в тому, що такий товар є комерційним, він ніяк не міг бути гуманітарним», — каже адвокат.

Як стверджує сам бізнесмен, продав військові аптечки волонтеру, який їх дуже просив привезти. Аптечки в Україну він закуповував за кордоном власними силами через свою компанію у Польщі. Частину передав на благодійний фонд «Анчейн», а частину привіз під реалізацію.

«Я привіз аптечки, куплені моєю фірмою, я там був і власником, і директором цієї фірми, поставив, і я їх продав. І тут раз! І мені це приписують, що я тут ворог номер один», — каже Вадим Чемер, підприємець.

Вадим Чемер розповідає: аби врятувати бізнес у ті часи та виплачувати зарплату своїм співробітникам, позичив гроші. Адже на початку війни бізнес ледь виживав. Тож підприємець підозрює, що поліціянти могли знати про значну суму грошей — більше 10 мільйонів гривень у доларах, євро та українській валюті, якими можна поживитись.

Договір позики на 315 000 доларів США та 40 000 євро між Чемером і позичальником було укладено 2 вересня 2022 року, а кримінальне провадження офіційно відкрили незабаром — 29 вересня 2022 року.

Суд розібрався і ніби зняв арешт з грошей, та попри це ні Чемер, ні людина, якій належать ці гроші, їх так і не побачили.

Коп жив у лісі після крадіжки грошей

Ідея стара як світ: кримінальне переслідування з метою банального пограбування. Рибянський вкрав гроші саме у справі нібито торгівлі волонтеркою.

Юрій Рибянський входив до групи слідчих у цій справі, а начальником слідчого відділу тоді був Антон Жидовцев. Хоча у Дарницькій поліції журналістам відмовились коментувати, чому вилучені під час арешту речові докази було викрадено, прес-офіцер натякнула, що справа Чемера і втікача Рибянського таки пов’язані.

«Ця справа, наскільки я розумію, виходячи з цієї ситуації, вона ж так би мовити, можливо, причетна до того, що взагалі. (відбулося, — ред.). І враховуючи те, що наш колега, відносно нього триває досудове розслідування в ДБР, то треба ще тут враховувати цю інформацію», — каже Ганна Страшук, прес-офіцерка Національної поліції.

Документ із матеріалів справи нібито засвідчує передачу вилученої у підприємця готівки до банку на зберігання. Біля сумки, з якої стирчать пачки доларів, лежить документ — той самий, про збереження цих коштів у банку.

«Прокурор, коли констатував, що вчинив Рибянський, він дослівно повідомив, що гроші він вкрав саме з нашого кримінального провадження. Тому це безумовно тільки наші гроші», — каже Сергій Моргун, адвокат.

Що кажуть у поліції

Журналісти надіслали запит до Дарницької поліції, аби там пояснили, чому арештовані кошти не зберігались в банку, та на момент виходу цього сюжету, ні відповіді, ні офіційних коментарів так і не отримали.

Нині Дарницьке управління поліції очолює той самий Антон Жидовцев, раніше — начальник слідчого відділу Дарницької поліції. А Сергій Рибянський, до арешту — начальник одного з відділень слідчих, був його прямим підлеглим. Рибянський — з міста Дергачі на Харківщини, а Жидовцев — з сусіднього села Мала Данилівка, але прописаний також в Дергачах. Антон Жидовцев влаштувався до Солом’янського управління поліції у 2015, а роком пізніше до Києва перебрався працювати і Рибянський, в ту саму поліцію Солом’янки. До Дарницького управління перевелись також з різницею в рік — у 2021 та 2022 роках відповідно. Крім десяти років робочих стосунків в правоохоронних органах в тих самих управліннях столиці та сусідства на малій батьківщині, Рибянського і Жидовцева ймовірно об’єднує ще й родинний зв’язок. Джерела стверджують, що вони — куми. Але так сталося, що на роботі Жидовцев став шефом Рибянському.

Підприємець Вадим Чемер сумнівається, що справжня мета поліцейських — неупереджене розслідування типу заробітку на гуманітарці. Каже, що відчував, що за ним почали стежити напередодні відкриття кримінальної справи.

Чого чекали ці двоє, Жидовцев із Рибянським, не віддаючи підприємцю, який виграв суди про зняття арешту, його гроші? Ймовірно чекали, що Печерський суд винесе бізнесмену вирок, гроші конфіскують і хапуги розділять їх між собою?

Що відомо про суддю, яка слухає справу

Справу слухає суддя Крістіна Константінова. І хоча, як стверджує адвокат Чемера, вона мала закрити справу, бо самовпевнені правоохоронці порушили терміни досудового розслідування, вона закриває на це лише очі.

«На даний час ця справа підлягає безумовному закриттю. У ній порушені всі строки досудового розслідування. Але ми заявили два клопотання, суддя Константинова відмовляє у них», — каже Сергій Моргун, адвокат.

Крім справ проти «Автомайдану», арешту активістів та іншої критики, суддя Константінова прославилась ще й завдяки доньці Анастасії.

Так донька судді Печерського суду стала на захист російського реп-виконавця «Басти», який виступав в анексованому Криму. А колишній чоловік судді Анатолій Тарасюк і батько Анастасії має за плечима аж 25 років служби в СБУ, нині ж працює заступником керівника Львівського ДБР.

І поки суддя з таким бекграундом закриває очі на кричущі порушення з боку слідчих та прокурорів, гроші зі справи зникають, разом зі слідчим. А тікати з грошима довелось, бо запахло смаженим. Адвокат підприємця звернувся до платформи «СтопТиск», яку презентував Генеральний прокурор Руслан Кравченко, аби прокуратура перевірила, чи належно зберігаються у справі речові докази.

Звернення було ініційоване 9 жовтня цього року. А 20 жовтня Офіс генпрокурора повідомив, що Київська міська прокуратура має розібратись. Відтоді, ймовірно Жидовцев із Рибянським і почали планувати втечу останнього, і вже в понеділок 3 листопада його оголосили в розшук.

На нашу думку, втеча не була спробою все ж привласнити гроші саме зараз. За інформацією правоохоронців, вони лежали в сейфі Рибянського, замість збереження в банку, майже 3 роки. І щоб приховати це порушення, а його б виявили під час перевірки, за яке довелось би відповідати Жидовцеву, як начальнику слідства Дарницького управління поліції в той час, одному з них довелося прийняти удар на себе. Так би мовити, була — не була. Не вивезем зараз гроші з райвідділу — по шапці отримаємо удвох. Жидовцев, все ж таки, цілий полковник і цілий начальник райуправління, то ж Рибянський, як підлеглий і нижчий по званню, схоже, прийняв жертву, взявши на себе важку ношу у вигляді 13 мільйонів гривень, кинувся тікати і таким чином, рятуючи свого кума і начальника.

Історія з генераторами

Крім грошей Вадима Чемера, поліціянти вилучили ще й під сотню генераторів. Підприємець та його адвокат стверджують, що частину з них просто вкрали.

За наказом однієї з військових частин Києва, генератори були вилучені з Дарницького управління поліції та передані на баланс військових. Але виходить, що військові не прийшли до бізнесмена із запитом на генератори, а де-юре, вилучили у поліції речові докази. Юристи вбачають в цьому порушення законодавства, та як би там не було, військовий час, перший блекаут наприкінці 2022 року, армія потребує. Проте частина генераторів до військових не потрапила, а просто зникла: як фізично, так і документально.

«Ми потім побачили в мережі OLX, що ці самі генератори, які фотографували під час проведення обшуку слідчі, вони знаходилися у продажі. Як ми це зрозуміли? Бо на складі перебували неробочі генератори. І на ньому був напис, що генератор не працює. І саме така саме фотографія була закріплена слідчим під час проведення обшуку. І цей самий генератор саме з таким написом був на OLX. Це абсурдно», — каже Сергій Моргун, адвокат.

Тобто під шумок обшуків і допомоги військовим, під час обшуку зникло 38 генераторів, які коштували щонайменше 3 000 000 гривень.

«Ну, і бачите, що виходить: що поліціянти — вони крадуть. Крадуть гроші, вони крадуть товари, генератори у мене там теж вкрали. Так, ці товари, ці генератори були куплені, це комерційний товар, вони були куплені з українського підприємства, завезені з Туреччини, розмитнені і поставлені на склад для продажі», — каже Вадим Чемер, підприємець.

