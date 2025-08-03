Поліція затримала зловмисника, який побив та стріляв у ветерана ЗСУ: деталі та фото

Поліція / © Національна поліція України

Реклама

Поліція Харківщини затримала зловмисника, який побив та стріляв у ветерана ЗСУ.

Про це ТСН.ua розповіли у поліції Харківської області.

Ввечері 3 серпня до поліції надійшло повідомлення від очевидців про стрілянину в Індустріальному районі Харкова. За адресою негайно виїхали наряди поліції, слідчо-оперативна група та криміналістична лабораторія.

Реклама

Поліцейські встановили, що під час раптового конфлікту один з учасників дістав травматичний пістолет та вистрілив впритул в опонента, після чого побив.

22-річного постраждалого — ветерана ЗСУ — госпіталізовано.

Стрілянина в Індустріальному районі Харкова / © скриншот з відео

Працівники поліції оперативно розшукали та затримали стрілка. Ним виявився місцевий мешканець 1981 року народження. Його затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Зловмисник, який бив та стріляв у ветерана ЗСУ / © Патрульна поліція Харківської області

Слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Реклама

Всі деталі події встановлюються.

Раніше повідомлялось, що у Харкові невідомий стріляв у хлопця на протезі.