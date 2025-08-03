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Поліція затримала зловмисника, який побив та стріляв у ветерана ЗСУ: деталі та фото
Поліцейські встановили, що під час раптового конфлікту один з учасників дістав травматичний пістолет та вистрілив впритул в опонента, після чого побив.
Поліція Харківщини затримала зловмисника, який побив та стріляв у ветерана ЗСУ.
Про це ТСН.ua розповіли у поліції Харківської області.
Ввечері 3 серпня до поліції надійшло повідомлення від очевидців про стрілянину в Індустріальному районі Харкова. За адресою негайно виїхали наряди поліції, слідчо-оперативна група та криміналістична лабораторія.
Поліцейські встановили, що під час раптового конфлікту один з учасників дістав травматичний пістолет та вистрілив впритул в опонента, після чого побив.
22-річного постраждалого — ветерана ЗСУ — госпіталізовано.
Працівники поліції оперативно розшукали та затримали стрілка. Ним виявився місцевий мешканець 1981 року народження. Його затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.
Всі деталі події встановлюються.
Раніше повідомлялось, що у Харкові невідомий стріляв у хлопця на протезі.