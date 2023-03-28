Політтехнолог розповів, чи погодиться Путін на переговори з Україною: "Для росіян він - божество"

Російський диктатор Путін не погодиться на переговори з Україною, оскільки його єдина мета - це завоювати світ.

Про це розповів у ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua політтехнолог, письменник і публіцист Михайло Шейтельман.

"Це неможливо, тому що не можу уявити, на яких умовах він може це зробити. Всі варіанти вже були. Зараз говорять про те, що Путін в такій ситуації не втримає владу, втратить Крим — все це вже пройдено. Як ми бачимо, Путіна не пішов на переговори, нічого не змінилося і головне — не змінилися настрої в Росії. Тобто ми побачили, що втрата будь-яких завойованих територій ніяк не впливає на популярність особисто Путіна. Відповідно втрата Криму також ніяк на нього не вплине. Росіянам все одно на те, де знаходяться якісь території", - пояснив політтехнолог.

Шейтельман вважає, що для росіян Путін - це "божество".

"Для більшості з них Путін — це божество. 85% росіян підтримують всю цю історію. Тому він вестиме спокійно цю війну до кінця, скільки б він не програвав. Навіть якщо втратить Краснодарський край, йому буде все одно. Бо він збереже свою владу. У нього немає інших цілей у житті, немає мети керувати світом та країною, яка не воює, немає мети побудувати процвітаючу Російську Федерацію. Якби в нього була така мета, він би займався цим давно. У нього є тільки одна мета в житті — завоювати світ", - вважає експерт.

Нагадаємо, політичний оглядач Олександр Коваленко вважає, що Росія не зможе виготовити та модернізувати понад 1600 танків найближчими роками, незважаючи на відповідну обіцянку президента РФ Володимира Путіна. Серійне виробництво танків в РФ на сьогоднішній день відсутнє.

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