Політична криза у Франції: чи піде Макрон у відставку та як це вплине на Україну

Еммануель Макрон / © Associated Press

Реклама

У Франції прем’єр-міністр пішов у відставку. Чому парламент одного з наших найближчих союзників напередодні висловив недовіру уряду Байру та який вибір стоїть перед президентом Макроном — у матеріалі міжнародної оглядачки ТСН Яни Слєсарчук.

Франсуа Байру, який очолював провладну коаліцію 9 місяців, остаточно зненавиділи за низку непопулярних пропозицій: заморожування індексацій соціальних виплат і пенсій, обмеження державного медичного страхування, ліквідацію деяких державних агенцій. А надто зазіхання на святе: скасування двох з одинадцяти неробочих святкових днів — великоднього понеділка та 8 травня. Усе тому, що у країні завеликий національний борг, який якось треба гасити.

«Прем’єр Байру ще в липні оприлюднив низку пропозицій, як скоротити дефіцит бюджету на 44 мільярди євро. Але політичні партії в парламенті чітко дали йому зрозуміти: шансів провести ці закони через парламент немає. Він здійснив політичне самогубство замість того, щоб чекати на політичну страту», — каже політолог аналітичного центру INSEAD Дуглас Веббер.

Реклама

Після низки різких заяв від крайніх лівих і крайніх правих парламентарів голосування пройшло передбачувано. За довіру уряду проголосувало 194 депутатів, проти — 364. Згідно з 50 статтею конституції, прем’єр-міністр має скласти повноваження.

Франсуа Байру став третім прем’єром, який іде у відставку за останні 12 місяців. Цю політичну кризу у Франції запустив торік особисто Еммануель Макрон, розпустивши парламент.

«Розпустивши національну асамблею, ініціювавши нові парламентські вибори, Макрон зіграв у політичну рулетку. Він сподівався, що вибори зміцнять його партію. Натомість електорат покарав його, обравши геть роз’єднану асамблею, де ні в кого немає справжньої сили», — пояснює оглядач міжнародної агенції AP Джон Лейчестер.

Франція — один з ключових європейських союзників України, тому «стан здоров’я» її асамблеї для нас — питання майже стратегічного ґатунку.

Реклама

У Франції немає популістів на нашому боці, адже відмова від дешевого російського газу дійсно б’є по кишені. І цим користуються всі політичні опоненти чинного президента.

Політолог Дуглас Веббер бачить три можливі сценарії для президента Макрона: «По-перше, Макрон може призначити нового прем’єра на посаду Байру. По-друге, може розпустити парламент, як торік, і призначити дату нових виборів у надії, що вони інакше розподілять між партіями місця у парламенті. Або ж найдраматичніший сценарій — він піде у відставку сам і оголосить президентські вибори».

Варіант дострокових президентських виборів найменш імовірний. Макрон сам раніше обіцяв, що такого не робитиме. Обидва інші ризикують вдарити по французькій підтримці України, адже новому прем’єрові, так само, як і Байру, доведеться ухвалювати бюджет на наступний рік, і так само постане питання — звідки брати гроші.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Політичний ХАОС у Франції, а НЕПЕРЕЛИВКИ для України? ЩО ж там СТАЛОСЯ