Політики в Україні часто йдуть до астрологів та відьом: чого найбільше просять

Після того, як колишня речниця президента України Юлія Мендель опублікувала шокувальні подробиці про те, що колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак начебто займався магією та робив різні езотеричні обряди, низка користувачів у соцмережах припустили, що до ворожок, астрологів та езотериків, можливо, звертаються багато політиків та тих, хто приймає важливі для України рішення.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Як розповіли у коментарі для ТСН.ua представники астрологічної та окультних сфер, політики дійсно звертаються до них або за астрологічними прогнозами, або за допомогою іноді у недобрих справах та, крім цього, навіть приносять у жертву птахів та тварин, відрубуючи їм голови.

Наприклад, відомий астролог Влад Росс в коментарі для ТСН.ua каже, що у недалекому минулому консультував одну дуже відому жінку-політика, яка зверталася до нього з низкою питань.

Крім того, за словами Росса, він консультував очільника охорони одного з колишніх президентів України.

«Було знайдено вибухівку, яку було закладено в автомобіль тоді ще кандидата у президенти», — каже Росс.

До цього він додає резюмуючи, що серед політиків, які звертаються до нього по допомогу та прогнози, є такі, які після отримання послуги не платять суму, про яку була домовленість.

«Це — професійні брехуни», — висловлює своє обурення Влад Росс.

Своєю чергою, Марія Тиха, яку називають головною відьмою України, в коментарі для ТСН.ua розповіла, що про політиків, які звертаються за такими послугами, зробила наступні висновки: «Найбільше їх цікавлять влада, гроші, захист від втрат будь-якого формата. Політики люблять деструктивний вплив на конкурентів, щоб прибрати зі свого шляху останніх прозоро та непомітно».

При цьому Марія Тиха ділиться такими спостереженнями: «Після початку повномасштабного вторгнення попит збільшився. Іноді пропонують шалені суми, наприклад, за те, щоб прибрати конкурента. Я часто відмовляю, тому як запит переходить усі межі розумного».

Крім того, Марія Тиха каже, що від політиків та депутатів були прохання навчити їх хоча б азам магії.

«Були. Розповісти не можу. Вони хочуть влади та бути незламними, використовувати магію у своїх брудних цілях. А сила їх не погладить за це по голові», — каже Тиха.

І також додає, що політики полюбляють приймати участь у вшануванні темних сил.

«Рубати півнів, приносити їх у жертву, цапів та баранчиків приносять у жертву», — каже Марія Тиха.