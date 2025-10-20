"Полюють" на дорослих, дітей і навіть тварин: росіяни влаштували терор в одному з обласних центрів України

Укриття у Херсоні / © ТСН

Реклама

Херсонська область постійно перебуває під ударами артилерії, авіабомб і дронів. Кількість людей за ці три з половиною роки в Херсоні скоротилася майже уп’ятеро.

Про це з Херсона розповіла кореспондентка ТСН Наталія Нагорна.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: НАЖИВО З ПОНІВЕЧЕНОГО ХЕРСОНА! Від зізнань місцевих ДРИЖАКИ ПО ТІЛУ!

Реклама

Що відбувається у Херсоні

У Херсонській області на трасі на автомобілі полюють російські FPV-дрони.

«Тут свої правила дорожнього руху, наприклад, їхати 150 кілометрів на годину або орієнтуватися на дронофор. Ось цей світлофор правильно було б назвати дронафором. Він сигналізує, що наразі дронів на цій ділянці немає і можна проїхати ось цим тунелем. Десятки кілометрів траси — тепер тунель під сітками зі спаленими машинами обабіч дороги», — йдеться у матеріалі ТСН.

Від дронів і скидів захистили найнебезпечнішу частину траси, але саме місто під сітками частково — лише найбільш небезпечні місця, хоча наразі загарбницькі безпілотники долітають до всіх районів.

«Я вперше на площі Свободи після того, як у будівлю адміністрації прилетіли авіабомби. Бачити хоробре місто таким понівеченим наживо — боляче. Саме сюди виходили хоробрі жителі міста-Героя Херсона для того, щоб протистояти окупантам. І саме тут раділи, що місто нарешті звільнене. Але зараз, після російських авіабомб, під навалою дронів, вона має ось такий вигляд. Ми чуємо „прильоти“ артилерії, але місцеві жителі вже навіть не смикаються від гучних вибухів», — каже Наталія Нагорна.

Реклама

Ось, що кажуть жителі Херсона: «Мені живеться зараз. Ой весело-весело. Обстріли, я жива, вже весело. Я хочу спитати, чому немає контрбатарейної боротьби? Годинами гатять по місту, і жодних, ніхто їх там не подавляє на тому березі. Невже так важко тут зробити контрбатарейну боротьбу, якісь дрони, полювати на цю артилерію і все таке».

Попри всі небезпеки в Херсоні прибирають вулиці, їздить транспорт, працюють ятки та магазини, готують каву і навіть варять пиво.

Тарас розповідає, що через удар дроном був поранений, проте тепер одужав.

Окупанти полюють навіть на дітей

У місті залишається понад 60 тисяч жителів, з яких 7 тисяч — діти. Пані Олена не може не прийти на роботу, її пацієнти — реанімаційні немовлята.

Реклама

У дитячій палаті вікна укріплені мішками з піском, підперті фанерою. Ми вже розповідали, як новорічної ночі на 2023 рік тут винесло реактивною артилерією 700 вікон. Тоді ми познайомилися з дитячим анестезіологом Станіславом Васильовичем.

«У місяць понад 20 дітей народжуються. Ці двоє пацієнтів народилися за останні півтора тижня. Це ті, які потребують нашої допомоги. Багато мам повертаються. Вони, наприклад, вагітніють або перебувають на спостереженні в Миколаєві або Львові десь, а самі вони херсонські. Вони повертаються народжувати додому деякі. Тому що, кажуть, „дома“. Краще — „дома“», — каже медик.

Анестезіолог розповідає історію, яка сталася в центральному районі Херсона — ворожий дрон скалічив одразу двох братиків.

«Евакуйовані до Києва два брати з мінно-вибуховою травмою, з ампутацією нижніх кінцівок. Мама, також вагітна, також постраждала, дістала мінно-вибухові травми, скалкові поранення, але, слава Богу, з плодом усе гаразд», — каже він.

Реклама

Чому в Херсоні залишаються люди

Найбільше скупчення людей ми зустрічаємо біля церкви. Саме закінчується служба — там правлять російською мовою.

Пояснити, чому Херсон такий, мені намагається українською мовою американська журналістка Заріна Забриські — вона переїхала з Каліфорнії на Херсонщину і закохалася в це місто.

Заріна знімає вже другий документальний фільм про Херсон, історію, людей, і про обстріли також, щоб показувати в різних країнах. Вона каже — російські дрони тут полюють на дорослих, дітей і навіть тварин.

Американська журналістка переконує — весь цей час вчилася розуміти людей Херсона, чому їм важливо залишатися вдома окупантам назло.

Реклама

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: НАЖИВО З ПОНІВЕЧЕНОГО ХЕРСОНА! Від зізнань місцевих ДРИЖАКИ ПО ТІЛУ!