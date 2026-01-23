Полювання на людей та дитинство в підвалах: як живе Херсон під постійними атаками дронів та артилерії

Херсон / © Associated Press

Прильоти біля лікарні, вулиці, заміновані «пелюстками», та полювання на цивільних людей. Тут комунальники тримають у руках детектори дронів, а діти спілкуються переважно в укриттях. Знімальна група ТСН вирушила до Херсона, аби зрозуміти, як місто живе під постійне гупання артилерії, чи є в людей сили триматися та як вони рятуються в холодну пору.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Наталії Нагорної.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: Як живе Херсон під безперервними обстрілами та полюваннями на цивільних? Спецрепортаж ТСН

Дорога та «антидронові» обереги

«Ми їздили цією дорогою не порахуєш скільки разів. І щоразу тут більше сіток. Наш супроводжуючий має з собою особливий оберіг — рушницю від дронів», — каже Наталія Нагорна.

«Джокер» із лопатою та детектором

У Херсоні зимно та сніжно. Тут це небезпечніше: під снігом можуть ховатися розкидані терористами міни-«пелюстки». Але попри все в місті лад — у парках розчищають доріжки.

Майстер Валерій із позивним «Джокер» працює в бронежилеті та з детектором.

Майстер Валерій: «Воно показує, коли над нами дрон, щоб ми змогли зреагувати. І якщо чітко бачимо своє зображення на телевізорі, то це дрон бачить нас. Це нам видали, особливо якщо „червона зона“».

Так само працює і ремонтна бригада. Вони лагодять дах у небезпечному районі біля Дніпра. З ними працює мобільна група ППО і майстри з детекторами дронів на землі. За процесом спостерігає Андрій Залужний, керівник ремонтного відділу міського КП «Парки Херсона».

Андрій Залужний: «У нас всі бригади мають такі детектори, у всіх майстрів зараз 40 штук в наявності. Робота небезпечна, але тут в кожній квартирі мешкають жильці. Щоб тепло не уходило, є нагальна потреба в законсервуванні — був масований обстріл».

Життя під сітками: транспорт та побут

Вулиці міста вкриті спеціальними сітками для захисту від скидів із дронів. Під ними курсують тролейбуси — їх щодня на лініях 17, і проїзд у них безкоштовний. Маршрутки коштують 10 гривень, але в найбільш небезпечні райони, як-от Антонівка, Корабел чи Острів, громадський транспорт уже не ходить — надто великий ризик.

Місцеві вже досконало розрізняють звуки: «вихід» наших чи «прихід» ворожих. Найстрашніше — реактивна артилерія та дрони «Молнія». Останні б’ють по автівках на трасах і залітають просто у вікна кухонь.

Сергій Тарасенко, начальник управління цивільного захисту Херсонської МВА: «Такий тип БПЛА три рази влучав в один і той самий будинок, просто в квартири до людей. Є поранені цивільні».

У Херсоні повністю зруйновано більше тисячі будинків, більше 7 тисяч серйозно пошкоджені, але компенсацію за житло доводиться чекати.

Дитинство під землею: «У мене — Херсон»

На дитячому майданчику голуби злітають від звуків прильотів. Їх годує маленький Кірюша. Його мама розповідає:

Мама Кірюші: «Поки наш тато тут — то і ми біля тата, тато наш військовий тут. Син скучає, він як бачить діток, то біжить до них, хочеться з дітками гратися».

Дітей у Херсоні можна побачити переважно в укриттях. Ірина Костінюк — голова організації «Об’єднані любов’ю до дітей» створила простір, де вони можуть бачити один одного наживо.

Ірина Костінюк: «Наші діти в Херсоні не можуть ходити по вулицях, не можуть гратися, нема соціалізації. Ми створили простір в укритті, де мама повинна бути на локації, і ми створили комбінований зал, де займаються і діти, і дорослі».

У темній кімнаті на піску діти будують своє місто.

Наталя Нагорна: «А за що ви любите Херсон?»

Дитина: «За те, що він стоїть! І він дальше від Росії».

Дитина: «Я люблю український прапор!».

Дитина: «І навіть море поруч є».

Психологиня Галина вчить дітей: «Не підходь, не чіпай, дорослим повідомляй, 101 набирай». Підлітки в сусідній кімнаті грають у «Бункер».

17-річна Ліна зізнається, що хоче лишитися у Херсоні:

Ліна: «Я пам’ятаю це місто до того, як почалась війна з Росією. Пам’ятаю, як тут було гарно, і я б хотіла вплинути на те, щоб відбудувати і було ще краще».

“Пункти незламності” у Херсоні

У центральних районах Херсона, де зараз відносно стабільно зі світлом та опаленням, у «Пунктах незламності» незвично порожньо. Керівник одного з таких пунктів, Павло Хникін, проводить екскурсію просторими залами. Тут готові до будь-якого сценарію: чисельні розетки, бойлер із гарячою водою, запаси чаю та печива.

Павло Хникін, керівник Пункту незламності: «Нема чим хвалитися, але що є — те і маємо. У нас тепло, своя котельня працює, є генератор — він зараз працює, світло є. Вода є, печиво є, водичка. А відвідувачів, пробачте, нема. Бо зараз хоч і мороз, але світло і тепло поки в людей вдома є. І це добре!»

Зовсім інша ситуація в мікрорайоні «Корабел», який є одним із найнебезпечніших у місті. Тут «Пункт незламності» — це життєво необхідний хаб для двох сотень людей, які попри постійні обстріли та полювання дронів залишаються у своїх квартирах. Для них це єдине місце, де можна набрати чистої води, зарядити телефони та просто зігрітися гарячою їжею.

Сергій Тарасенко, начальник управління з питань захисту цивільного населення Херсонської МВА: «Саме в Херсонській області розгорнуто 25 таких об’єктів. Наразі ми плануємо розгортати ще один. Це критично важливо для районів, де через безпековий фактор неможливо швидко відновити централізовані комунікації».

Обстріли лікарні

У травматології Олексій лежить другий місяць. Дрон поранив йому три кінцівки.

Олексій: «Один дрон, два скида. Руку, ногу і п’ятку. Я 9-го поранений був, а дружина 16-го — йшла мене провідати, і її дрони поранили».

Володя підірвався на міні-«пелюстці», коли пішов по воду.

Завідувач хірургії Віталій Хомуха показує розбиту реанімацію: «9 січня — пряме влучання артснаряду. Була реанімаційна палата, був один хворий і два медичних співробітники. Вони постраждалі, стан середньої важкості».

Медсестра Людмила була на зміні під час того влучання:

Людмила: «Емоції не передати, це жах був».

Після цього прильоту чоловік просив її звільнитися з роботи, але вона не погодилась, хоча було непросто повернутися після побаченого.

Під час знімання ТСН починається обстріл. Наступний снаряд влучає зовсім поруч.

Поранених, персонал і журналістів просять терміново спуститися в укриття. Ворог знову цілить у лікарню.

