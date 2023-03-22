Полковник Черник вказав, за яких умов снарядний "інсульт" для РФ буде неминучим

За його словами, вогневий потенціал ЗСУ, який постійно зростає, може стати переломним моментом на фронті.

Військовий аналітик, полковник Петро Черник порівняв, скільки РФ і Україна використовують снарядів на фронті.

Про це він сказав в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua.

За словами експерта, ворог зараз застосовує у межах 15 тис. снарядів на день. Україна на жаль ще не досягає до цього показника.

"Він у нас варіюється у межах від 5 до 7 тисяч. Але сам факт, що запущений процес закупівлі снарядів до 1 млн, вони підуть у плюс до тих, які вже зараз застосовуються. Також американський ВПК перезапустився. Якщо на початку війни американці могли виготовляти до 13 тис. снарядів на місяць – зараз у межах 20-22 тис. і задекларували підняття цього показника до 50 тис. снарядів на місяць", – каже Черник.

Натомість у противника цей потенціал буде знижуватися. За оцінками експерта, максимум, що росіяни можуть виготовляти, це 4 тис. снарядів на місяць.

"Якщо не домовляться з Китаєм (а така загроза є), то у них снарядний "інсульт" неминучий. А щодо нас – з точністю до навпаки. З кожним тижнем буде зростати наш вогневий потенціал. Це може стати тим переломним моментом, який допоможе організувати великий контрнаступ", – підсумував полковник.