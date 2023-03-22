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Полковник Черник вказав, за яких умов снарядний "інсульт" для РФ буде неминучим

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
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Полковник Черник вказав, за яких умов снарядний "інсульт" для РФ буде неминучим

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

За його словами, вогневий потенціал ЗСУ, який постійно зростає, може стати переломним моментом на фронті.

Військовий аналітик, полковник Петро Черник порівняв, скільки РФ і Україна використовують снарядів на фронті.

Про це він сказав в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua.

За словами експерта, ворог зараз застосовує у межах 15 тис. снарядів на день. Україна на жаль ще не досягає до цього показника.

"Він у нас варіюється у межах від 5 до 7 тисяч. Але сам факт, що запущений процес закупівлі снарядів до 1 млн, вони підуть у плюс до тих, які вже зараз застосовуються. Також американський ВПК перезапустився. Якщо на початку війни американці могли виготовляти до 13 тис. снарядів на місяць – зараз у межах 20-22 тис. і задекларували підняття цього показника до 50 тис. снарядів на місяць", – каже Черник.

Натомість у противника цей потенціал буде знижуватися. За оцінками експерта, максимум, що росіяни можуть виготовляти, це 4 тис. снарядів на місяць.

"Якщо не домовляться з Китаєм (а така загроза є), то у них снарядний "інсульт" неминучий. А щодо нас – з точністю до навпаки. З кожним тижнем буде зростати наш вогневий потенціал. Це може стати тим переломним моментом, який допоможе організувати великий контрнаступ", – підсумував полковник.

Раніше у Генштабі назвали потребу ЗСУ в артилерії

Нагадаємо, що ЄС та США ухвалили важливі рішення для передавання Україні боєприпасів. Зокрема, Євросоюз має надати мільйон боєприпасів.

Водночас окупанти використовують на фронті понад 20 тис. снарядів щодня. 

Снарядний голод а армії РФ

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко розповів, що необхідну кількість снарядів росіяни просто не встигають виготовляти. Тому жебрають зброю по світу.

На думку військового експерта Олександра Коваленка, через 2-3 місяці це буде вже не "голод", а "снарядний інсульт".

Військовий експерт Олег Жданов також повідомив, що порівняно з літом у армії РФ потроху починається "снарядний голод".

Натомість австрійський військовий експерт Том Купер пояснив, в чому насправді полягає причина "снарядного голоду" в армії РФ. За його інформацією, снарядів в РФ вистачає, просто окупанти не мають змоги вчасно підвозити їх на лінію фронту через проблеми з логістикою і регулярні удари українських HIMARS.

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Дата публікації
Перегляди
201
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