Полковник запасу ЗСУ - про візит Байдена до Києва: "Він приїхав не з порожніми руками"

Президент США Джо Байден прибув до Києва, щоб підтвердити те, що Штати підтримують Україну у війні проти Росії.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан.

"Візит Байдена до України був очікуваний одразу після оголошення того, що американський лідер приїде до Польщі. Візит через заходи безпеки був неанонсований. Ця подія з нагоди річниці повномасштабної війни Росії проти України. Це свідчить про те, що ми не сам-на-сам з Росією. З нами наші друзі та партнери, яких зібрали США за спільним столом. Ця подія важлива для нашого майбутнього", - пояснив Світан.

Полковник запасу зазначив, що Байден приїхав не з порожніми руками, а анонсував новий пакет військової допомоги Україні.

"Джо Байден приїхав не з пустими руками. Він привіз допомогу на півмільярда доларів, що нам зараз дуже потрібно для того, щоб стримати наступальні дії росіян. Це гарний пакет військової допомоги. І сам візит президента США до країни, яка воює з Росією, це - символічне значення. США та Джо Байден беруть на себе певну відповідальність та є медійним щитом, щоб наші партнери не боялися нападків з боку Росії. Це - сильний щит та прикриття. Також США долучили до підтримки України 50 країн світу. Ці держави беруть участь у відновленні наших кордонів станом на 1991 рік", - наголосив Роман Світан.

Візит Байдена до України 20 лютого

Президент США Джо Байден прибув до Києва з неоголошеним візитом. Там він зустрівся з українським лідером Володимиром Зеленським.

Зеленський зазначив, що візит Байдена є надзвичайно важливим сигналом підтримки для України та українців.

Президент США на брифінгу анонсував новий пакет військової допомоги Україні вартістю 500 млн доларів. До нього увійдуть боєприпаси та засоби протиповітряної оборони.

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