Полковник запасу ЗСУ розповів, чому потрібно звільнити Мелітополь зараз: "Скоро може бути пізно"

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан вважає, що починати контрнаступ на Мелітополь Запорізької області потрібно було ще влітку 2022 року. Оскільки росіяни продовжуватимуть туди стягувати свої війська.

Про це він сказав в інтерв’ю ТСН.ua.

"Починати контрнаступ на Мелітополь потрібно було ще влітку. Це було стратегічна помилка нашого військово-політичного керівництва. Тоді ми послухали наших партерів, які попереджали про небезпеку цього. Якби ми влітку вирішили ці проблеми, то зараз було б простіше. Ми вже могли б бути у Криму. Зараз уже пізно, бо окупанти підтягнули на Запорізький напрямок багато військ. Контрнаступ потрібно проводити вже зараз, бо через певний час може бути пізно. Навіть з тими засобами, які нам постачає Захід. Ми втратили ініціативу на цьому напрямку. Тепер про напрямки контрнаступу повинне вирішувати наше військове керівництво", - сказав Світан.

Окупація Мелітополя

Російські терористи ще на початку повномасштабної війни Росії проти України захопили українське місто Мелітополь Запорізької області. Загарбники викрали міського голову Мелітополя Івана Федорова, проте згодом його вдалось повернути із полону.

Зараз окупанти перетворили місто на військову базу та використовують для ударів по неокупованій частині України.

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