Полковник запасу ЗСУ розповів про основну помилку Росії та чи є в окупантів шанси на фронті

Перемогою України у війні проти окупантів є вихід на кордони 1991 року.

Полковник запасу ЗСУ, військовий експерт Роман Світан вважає, що Росія не була готовою до повномасштабної війни проти України.

Про це він сказав в інтерв’ю ТСН.ua.

"Росіяни не були готовими до ведення повномасштабних бойових дій. Це була військова авантюра. Вони це вже зрозуміли та намагаються перебудувати ситуацію. Вони зменшили лінію фронту з 2500 кілометрів до 1000. Кількість наступальних операцій зменшилась. Росіяни розуміють, що вони в цій війні не переможуть. Тим більше, що за нами стоїть весь цивілізований світ, а воювати з цивілізацією дубинками і списами неможливо. Вони це розуміють, а тому РФ вже зазнала стратегічної поразки. Зараз нам залишилось те, щоб РФ зазнала абсолютної поразки у війні, а наші ЗСУ вийшли на кордони 1991 року", - пояснив полковник запасу ЗСУ.

Війна Росії проти України

24 лютого 2022 року Росія почала повномасштабну війну проти України. Того дня окупаційна армія рушила на територію нашої держави з півночі, півдня та сходу. Російський диктатор Путін оголосив про проведення так званої "спецоперації", метою якої були "демілітаризація та денацифікація" України.

У Кремлі планували повалити законну владу та встановити в Києві свій маріонетковий режим на чолі з державним зрадником Віктором Януковичем, проте ЗСУ нівелювали плани загарбників.

Читайте також: