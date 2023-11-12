Полковник ЗСУ попередив про величезне “поповнення” в Росії: “Нас чекає складна осінь та зима”

На Україну чекає досить складна осінь та не менш складна зима, бо на фронті ворог буде використовувати боєприпаси від північнокорейських виробників.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповів військовий експерт, ексочільник пресслужби Генштабу ЗСУ, полковник Владислав Селезньов, який до окупації Криму очолював Кримський медіацентр Міноборони України.

За його словами, Росія ще має можливість виготовляти на власних оборонних підприємствах озброєння, військову техніку та боєприпаси, а також знімати їх з довгострокового зберігання.

"До початку повномасштабної навали у ворога на складах, базах та арсеналах було 14 мільйонів снарядів. Левову частину, понад 10 мільйонів, за ці півтора року ворог вже використав. Але 4 мільйони він має. Зараз є інформація від американської розвідки, що 350 тисяч снарядів передано з Північної Кореї для потреб російського війська. Нас попереду чекає досить складна осінь та не менш складна зима, бо на фронті ворог буде використовувати боєприпаси від північнокорейських виробників”, — розповів Владислав Селезньов.

Крім того, по території України, скоріше за все, почнуть літати ракети тільки но погодні умови трохи погіршаться, вважає він. Зокрема ракети типу Х-101, Х-555.

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“Які ми останні щонайменше чотири-п’ять тижнів не чуємо. Тобто ворог накопичує ресурси. Генерал Скібіцький, представник українського ГУРу казав, що 585 ракет вони мають на зберіганні, і ворожа промисловість спроможна виготовляти від 100 до 120 ракет на місяць. Минуло десь місяці два, тому не важко порахувати, які ресурси накопичила ворожа армія, і вона ще має перспективу накопичення. А це означає, що в найближчій перспективі знову будуть масштабні ракетні та дронові атаки”, — розповів Владислав Селезньов.

Ворог також почав застосовувати БПЛА новітніх серій, каже Владислав Селезньов, а це означає, що він вчиться виготовляти більш дешеві безпілотники.

“Як слушно зауважив пан Ігнат, речник Повітряних сил, ворог їх робить з гівна і палок. Але, тим не менш, це зброя, зброя небезпечна, зброя смертельна. Вибухи, які час від часу трапляються на території Хмельниччини є тому яскравим підтвердженням. Не треба недооцінювати ворога. А єдиний шлях для того, щоб нам перемогти в цьому двобої з ворожою армією, яка приходить нищити нас усіх — це гуртування і робота кожного з нас на нашу спільну перемогу. Не варто сподіватись, що хлопці-оборонці всі питання вирішать. Це війна, яка стосується кожного з нас”, — розповів Владислав Селезньов.

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Нагадаємо, Північна Корея передала РФ мільйон артснарядів. Читайте, що кажуть про це в ГУР.

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