Полковник ЗСУ пояснив, чому Путін продовжуватиме війну проти України

Військовий експерт також наголосив, що під час контрнаступу вдалося ліквідувати понад 100 тисяч окупантів.

Військовий аналітик, полковник Петро Черник розповів, що Путін продовжуватиме війну проти України, оскільки боїться бути відповідальним за поразку Росії.

Про це він сказав в інтерв'ю ТСН.ua.

"За період контрнаступу ЗСУ зуміли знищити понад 100 тисяч окупантів. Це – колосальна цифра. Ми зуміли знищити від травня до листопада більше, ніж 3600 одиниць ствольної артилерії, а це – більше 50 бригад. Це щось неймовірне. Дійсно, противник має чисельну перевагу в особовому складі", – сказав він.

Петро Черник

Полковник ЗСУ додав, що Путін боїться поразки у війні, бо тоді його відсторонять свої ж.

"Якщо ми відіб'ємо Крим – Путін може повиснути на ліхтарі. Йому свої ж не пробачать такої поразки. РФ може стати на шлях розпаду. А тому війна триватиме, щоб цього з Путіним не сталося", – сказав він.

Нагадаємо, українські воїни знищили живий склад і техніку армії РФ на Лівобережжі Херсонщини.

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