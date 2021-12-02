Перейми у віртуальній реальності: у київських пологових почали використовувати 3D-окуляри

Перейми у віртуальній реальності: у київських пологових почали використовувати 3D-окуляри

Окуляри віртуальної реальності мають на меті полегшити болісні перейми у пологовому процесі для жінки.

У Києві вперше почали використовувати окуляри віртуальної реальності у державних пологових. Нові гаджети допомагають породіллям народжувати з меншим стресом і болем, особливо, коли не використовується медикаментозне знеболення.

Про те, як виглядає народження в іншій 3D-реальності - 2 грудня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Так, щоб менше нервувати і кричати у найважчі моменти переймів, вагітні одягають окуляри віртуальної реальності і переносяться в інше місце. В окулярах - розслаблювальна музика, картинка і заспокійливий голос, який підказує, як правильно дихати.

Вагітні найчастіше обирають такі пологи, коли не хочуть використовувати знеболення ліками.

У Київському перинатальному центрі у розпалі - дослідження пологів у 3D-реальності.

"Ми, як дитячі лікарі-неонатологи, бачимо велику перспективу. Якщо мати спокійна в пологах, у неї немає стільки адреналіну - це в подальшому впливає на лактацію і дає змогу швидше прикласти дитину до грудей", - пояснює заступниця директора перинатального центру з неонатології Олена Барановська.

Новини Києва: у державних пологових почали використовувати окуляри віртуальної реальності

Віртуальні окуляри вагітні отримують безкоштовно, але мають пройти курси батьківства, де пояснюють, як користуватись гаджетом.

Що показувати в іншій реальності - це наслідок кількарічної роботи перинатального психолога та гіпнотерапевта. Усну розслаблювальну розповідь для пологів успішно впроваджували уже кілька років, а нині додали до віртуальної реальності.

Нагадаємо:

У Львові завершується ремонт у пологовому будинку обласної клінічної лікарні, в якому породіллі зможуть народжувати у ванні.

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