Олексій Осадчий та Марія Жемчужнікова / © ТСН

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Напередодні, 20 листопада, в Україні відзначали День дитини.

Як заявила голова Представництва ЮНІСЕФ в Україні Анн-Клер Дюфей: «Сьогодні, у Всесвітній день дитини, ми мали б відзначати досягнення із захисту прав дітей. Проте в Україні діти продовжують жити у страху у своїх домівках, спільнотах і місцях, де вони мали б почуватися в безпеці».

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В організації наводять і страшну статистику — за перші десять місяців цього року в Україні загинули 144 дитини, а 1030 — були поранені. Це — найбільша кількість потерпілих дітей за будь-який рік від початку повномасштабного вторгнення.

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Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Аліни Лісової.

В гостях у родини Осадчих: дитячий гамір і затишок

Вузькою дорогою, засіяною польовими квітами, ТСН прямує в гості до родини Осадчих. Вони мешкають на Київщині і зустрічають усім сімейством.

Поки господиня дому — Марія — береться готувати сніданок, кожен із дітей зайнятий своїм: 12-річна Поліна демонструє нам свого хатнього компаньйона — котика, ну а менші — Анюта з Артемом — бавляться улюбленими трансформерами.

Таку сімейну традицію збиратися і проводити час разом якнайчастіше у родині Осадчих нині цінують та бережуть по-особливому. Адже дім, у якому так пахне затишком і без упину лунає дитячий гамір, на початку повномасштабного вторгнення став для родини смертельною пасткою. Селище Колонщина вже на третій день опинилося в оточенні та під російською окупацією. У ті пекельні дні Марія та Олексій найбільше тривожилися за долю маленьких донечок і за тоді ще ненародженого сина.

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Марія Жемчужнікова, жителька Київщини: «У 2022 році ми чекали народження нашого синочка. Ми почули вибух на трасі, побачили з другого поверху колону, і через дві години в мене почалися перейми».

Пологи без світла й лікарів: як чоловік-айтівець прийняв сина біля каміна

Народжувати свою третю дитину Марія мала тоді, коли колони російської техніки підійшли впритул. Пологовий у сусідньому селі Бузова, де її чекали, став мішенню для ударів російських танків. Через смертельну небезпеку варіантів виїхати куди-небудь не було. Медиків поруч теж не знайшлося. Тож пологи вдома довелося приймати чоловікові. Олексій за професією айтівець, каже, допоміг досвід попередніх партнерських пологів.

Олексій Осадчий, житель Київщини: «Отам був бій, обстріл був. Вона каже: „Це близько?“ Я кажу: „Ні“, хоч сам бачу, що близько… Мені допомогло, що я був присутній на перших двох пологах, і я був поруч із лікарем, і лікар там мені розповідав процес — і я так трошки легше…»

Марія Жемчужнікова, жителька Київщини: «На другому поверсі, а чому? Тому що було дуже холодно, ми були без електрики, у нас був камін і на другому поверсі — найтепліша кімната».

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Під канонаду вибухів, перелякані очі доньок та страх «а що ж буде далі» рано-вранці 1 березня на світ таки з'явився їхній Артемко.

Виїзд через ворожі блокпости та повернення на рідну землю після розмінування

Утім, за 5 днів після пологів родина таки наважилася виїхати через ворожі блокпости, і далі вони дісталися Хмельницького. Вже там лікарі вперше оглянули і хлопчика, і маму та постановили — пологи пройшли ідеально.

Олексій Осадчий, житель Київщини: «Головна начмед — вона прийшла до мене, я їй розповів у деталях усе повністю, і вона потім дивиться на мене і каже: „Отак би мої акушерки робили, я би не мала клопоту“».

Далі родина виїхала за кордон, але лишатися там назавжди не збиралася. Тож щойно рідне село розмінували, вони всі разом повернулися до рідного дому.

Марія Жемчужнікова, жителька Київщини: «Для мене важливе відчуття свого дому. Я, до речі, розмірковувала, чому дехто спокійно емігрує, як наші сусіди з північних боліт, а українцям це дуже важко дається. Тому що є нащадки кочових племен, а от ми — нащадки землеробців, тому нам дуже важливо це відчуття дому, коріння».

А ще бажання ростити своїх дітей на рідній землі та навчати їх власної історії, каже Марія. Попри постійні атаки на столицю та область, родина зізнається — до питання виїхати куди-небудь більше не поверталися. Поки подружжя працює, їхні дівчатка вчаться у школі, а Артемко радо біжить у садочок.

Марія Жемчужнікова, жителька Київщини: «Старша Поліна в нас дуже талановита дитина, дуже творча, вона любить малювати… Зараз типовий підліток, який вибудовує якісь свої кордони. Середня Анюта закінчила 3 клас, вона дуже старанна, дуже ніжна дівчинка… Тьома просто красивий… Він веселий, любить танцювати, співати…»

А ще, попри свій юний вік, він уже розуміє зовсім не дитячі речі.

Марія Жемчужнікова, жителька Київщини: «Він мені каже: „Покажи карту України, вона червона — це Росія запускає по нас ракети“. Вони живуть в усвідомленні того, що у нас є скажений сусід, який не бажає нам добра, і Артем не знає іншого життя…»

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: НАРОДИВСЯ ПІД КАНОНАДУ ТАНКІВ! Чоловік прийняв пологи в оточеному селі: неймовірна історія родини

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