Полоненний фотограф із "Азовсталі" зателефонував мамі: "Син живий, але там готуються до страти"

Дмитро Козацький на початку серпня вийшов на зв’язок зі своїми рідними.

Фотограф з «Азовсталі» Дмитро Козацький з позивним «Орест», який став відомим на весь світ після серії знімків про оборону заводу та потрапив в полон, живий та на початку серпня вийшов на зв’язок зі своїми рідними.

Про це ТСН.ua повідомила мама Дмитра Ірина Юрченко. Про долю азовця нічого не було відомо від травня.

«Це сталось 2 серпня. Він зателефонував з СІЗО та встиг лише сказати, що, слава Богу, живий», - розповіла нам пані Ірина.

До цього додала: «Інших добрих новин немає. Якими можуть добрі новини, коли там готуються до судилища, до їхньої страти…».

Хто такий Дмитро Козацький

Дмитру 26 років, він родом з міста Малин Житомирської області.

В 2015 році він пішов служити в Нацгвардію, а в 2017 перейшов до полку «Азов»

Захищаючи «Азовсталь», Дмитро зробив серію фото зруйнованого окупантами заводу та серію знімків поранених захисників. Ці фото стали відомими на весь світ.

20 травня Дмитро написав такий пост на своїй сторінці в соціальний мережі: «Ну от і все. Дякую за прихисток "Азовсталь" — місце моєї смерті і мого життя».

Після цього він потрапив в полон, і зв'язок з ним обірвався.