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Полоненний фотограф із "Азовсталі" зателефонував мамі: "Син живий, але там готуються до страти"

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Полоненний фотограф із "Азовсталі" зателефонував мамі: "Син живий, але там готуються до страти"

Дмитро Козацький на початку серпня вийшов на зв’язок зі своїми рідними.

Фотограф з «Азовсталі» Дмитро Козацький з позивним «Орест», який став відомим на весь світ після серії знімків про оборону заводу та потрапив в полон, живий та на початку серпня вийшов на зв’язок зі своїми рідними.

Про це ТСН.ua повідомила мама Дмитра Ірина Юрченко. Про долю азовця нічого не було відомо від травня.

«Це сталось 2 серпня. Він зателефонував з СІЗО та встиг лише сказати, що, слава Богу, живий», - розповіла нам пані Ірина.

До цього додала: «Інших добрих новин немає. Якими можуть добрі новини, коли там готуються до судилища, до їхньої страти…».

Хто такий Дмитро Козацький

Дмитру 26 років, він родом з міста Малин Житомирської області.

В 2015 році він пішов служити в Нацгвардію, а в 2017 перейшов до полку «Азов»

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Захищаючи «Азовсталь», Дмитро зробив серію фото зруйнованого окупантами заводу та серію знімків поранених захисників. Ці фото стали відомими на весь світ.

20 травня Дмитро написав такий пост на своїй сторінці в соціальний мережі: «Ну от і все. Дякую за прихисток "Азовсталь" — місце моєї смерті і мого життя».

Після цього він потрапив в полон, і зв'язок з ним обірвався.

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Дата публікації
Перегляди
1689
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