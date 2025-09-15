ТСН у соціальних мережах

Ексклюзив ТСН
439
2 хв

Полонений, якого РФ утримувала понад три роки, сказав, що найбільше здивувало у Києві під час війни

Дмитро Хилюк розповів, як його вразив Київ.

Мар`яна Бухан Фото автора: Марія Бойко Марія Бойко
Дмитро Хилюк

Дмитро Хилюк / © ТСН

Звільнений з російського полону журналіст «УНІАН» Дмитро Хилюк розповів, що його дуже вразило те, що під час війни Київ активно розбудовується.

Про це він сказав в інтерв’ю кореспондентці ТСН Мар’яні Бухан.

«Змінилось дуже багато. Якщо казати про Київ, то мене вразило те, що я вже два рази проїхав у напрямку від центру до Оболоні. Вразило те, що дуже багато новобудов — житлових, комерційних. Тобто це та дорога, якою я щодня їжджу на роботу. Я знав там буквально кожну будівлю, кожен кіоск. Це по вулиці Богатирській, Поштовій площі і далі на Хрещатик. А це сьогодні проїхався і бачу, що на Оболоні з’явились цілу групи висоток, побудувались нові», — сказав він.

Дмитро Хилюк зазначив, що він думав, що під час війни такого не буде

«Мене це здивувало, я думав, що під час війни будівництва не буде, що чекатимуть коли війна закінчиться. Але ж ні — Київ будується, ремонтуються дороги. Це добре, бо люди живуть», — сказав він.

Нагадаємо, Дмитро Хилюк — кореспондент новинної агенції «Уніан». Уже в перші дні росіяни зайшли до його села, а за два тижні вивезли полоненого Дмитра до в’язниці. Звільнити його вдалося лише в День Незалежності.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН 15:00 НАЖИВО! НОВИНИ ПОНЕДІЛКА, 15 ВЕРЕСНЯ.

