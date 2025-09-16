ТСН у соціальних мережах

Ексклюзив ТСН
Полонений, якого Росія утримувала понад три роки, розповів про віщий сон про війну

Дмитро Хилюк розповів, що ще перед 2014 роком він побачив віщий сон.

Автори публікації
Мар`яна Бухан Фото автора: Марія Бойко Марія Бойко
Дмитро Хилюк

Дмитро Хилюк

Звільнений з російського полону журналіст «УНІАН» Дмитро Хилюк розповів про віщий сон, який йому наснився ще до початку АТО та повномасштабної війни. Він зазначив, що один сон снився йому з певною періодичністю.

Про це він сказав в інтерв’ю кореспондентці ТСН Мар’яні Бухан.

«А мені ще до полону приблизно раз у п’ять, три роки один і той самий сон був. Що десь отут упав літак, у мене поламаний паркан. Ну, нема паркану. І що в хаті чужі люди, я не можу їх вигнати. Думаю, що вони тут роблять. І це до війни було. Ну воно, власне, справдилося. Це не було прив’язано, що буде війна», — згадує журналіст.

Дмитро Хилюк зазначив, що цей сон він почав бачити ще до 2014 року.

«Це снилося ще до 2014 року, коли ніхто й подумати не міг, що таке буде», — сказав він.

Нагадаємо, Дмитро Хилюк — кореспондент новинної агенції «Уніан». Уже в перші дні росіяни зайшли до його села, а за два тижні вивезли полоненого Дмитра до в’язниці. Звільнити його вдалося лише в День Незалежності.

