Полонений, якого Росія утримувала понад три роки, розповів про віщий сон про війну

Дмитро Хилюк

Звільнений з російського полону журналіст «УНІАН» Дмитро Хилюк розповів про віщий сон, який йому наснився ще до початку АТО та повномасштабної війни. Він зазначив, що один сон снився йому з певною періодичністю.

Про це він сказав в інтерв’ю кореспондентці ТСН Мар’яні Бухан.

«А мені ще до полону приблизно раз у п’ять, три роки один і той самий сон був. Що десь отут упав літак, у мене поламаний паркан. Ну, нема паркану. І що в хаті чужі люди, я не можу їх вигнати. Думаю, що вони тут роблять. І це до війни було. Ну воно, власне, справдилося. Це не було прив’язано, що буде війна», — згадує журналіст.

Дмитро Хилюк зазначив, що цей сон він почав бачити ще до 2014 року.

«Це снилося ще до 2014 року, коли ніхто й подумати не міг, що таке буде», — сказав він.

Нагадаємо, Дмитро Хилюк — кореспондент новинної агенції «Уніан». Уже в перші дні росіяни зайшли до його села, а за два тижні вивезли полоненого Дмитра до в’язниці. Звільнити його вдалося лише в День Незалежності.

