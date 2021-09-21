Полонієва справа Литвиненка: вдова рішенням ЄСПЛ задоволена, у Кремлі виконувати його не збираються

І хоча замість 3,5 мільйонів євро компенсації Марині Литвененко суд призначив лише 100 тисяч - він став першою судовою інстанцією, яка публічно визначила винною Росію.

Європейський суд з прав людини визнав Росію відповідальною за вбивство колишнього офіцера ФСБ Олександра Литвиненка. Його отруїли радіоактивним полонієм у 2006-му році в Британії. Литвиненко на той час жив у Королівстві, вже вийшла його книжка "ФСБ підриває Росію", співпрацював з британською розвідкою Мі-6 і мав репутацію особистого ворога Володимира Путіна. Суд сьогодні підтвердив причетність до його вбивства ексофіцерів ФСБ.

Про його історію 21 вересня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Він не скупився на публічні звинувачення Путіну. Контроль наркотичного ринку, співпраця зі злочинним угрупованням та міжнародними мафіозі, корупція, замовні убивства та теракти. Це лише частина того, що колишній агент КДБ та ФСБ Олександр Литвиненко йому закидав.

"Я не боюсь за своє життя і ніколи не боявся. Бо якби боявся - я б ніколи не зробив цього", - говорив він.

Особисто вони зустрічалися лише раз. У 98-му. Путін тоді був головою ФСБ. Литвиненко критикував службу та нового очільника за корупцію, звинувачував Путіна у педофілії. Врешті - став його особистим ворогом. 2000-го Литвиненко попросив політичного притулку в Великій Британії. Вже за кордоном став співавтором книги "ФСБ підриває Росію", в якій звинувачує Путіна в організації серії вибухів житлових будинків у вересні 1999 року, які забрали більше 300 життів. Гроші на книгу дав теж опальний на той час олігарх Борис Березовський. Відповідь з Росії не забарилася.

"Операція ФСБ вбити містера Литвиненка була, можливо, схвалена містером Патрушевим – тодішнім головою ФСБ, а також президентом Путіним", - зазначав суддя Високо суда Лондона Роберт Оуен.

У лондонському готелі Millenium Литвиненка отруїли експрацівники російських спецслужб Андрій Луговий і Дмитро Ковтун. У чашку з чаєм вони підсипали полоній-210. Це радіоактивний порошок, який буквально випалює людину зсередини. Литвиненка шпиталізували у важкому стані. Литвиненко встиг сказати, що його вбив Путін. Тривалий час слідство у справі практично не рухалося. Лише після анексії Криму, в рамках громадського дізнання, її почав розглядати Високий суд Лондона. У 2016-му він встановив - за справою стояла саме Росія.

"Я рада, що слова мого чоловіка, сказані перед смертю, коли він звинуватив Путіна, - були підтверджені в англійському суді з найвищими стандартами незалежності і справедливості", - зазначила вдова Олександра Литвиненка Марина.

Росія вирок суду тоді назвала "британським гумором". Мовляв, дані слідства були засекречені, а тому Росія нічого не могла протиставити.

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Сьогодні Європейський суд із прав людини рішення британських суддів підтвердив: і винною назвав Росію. Офіційна Москва, йдеться у постанові, не провела належного розслідування, і не притягнула до відповідальності винуватців злочину. Тому її зобов'язали сплатити 100 тисяч євро вдові Литвиненка. Але у Кремлі уже встигли натякнути - це рішення виконувати не планують. Речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що російське розслідування причин смерті Литвиненка не завершене, і засумнівався, що у Європейського суду було достатньо інформації.

"Тому ми не готові дослухатися до таких рішень", - зазначив він.

Так само відреагував на рішення Андрій Луговий, який, за версією британців, отруїв Литвиненка. Нині він є депутатом Держдуми. І досі невиїзний, оскільки оголошених у розшук у європейських країнах.

Новини світу: ЄСПЛ визнав Росію відповідальною за вбивство колишнього офіцера ФСБ Олександра Литвиненка

Вдова загиблого Олександра Литвиненка рішенням задоволена. У 2018-му саме вона звернулася до Європейського суду із прав людини. Ще тоді жінка зізналася журналістам, що мало вірить у покарання для убивць свого чоловіка. Втім сподівалася, що відповідальність за це понесе Росія.

"Це рішення - знак не лише для мене, а й людей у Росії, Європі та інших частинах світу, що боротися проти антидемократичного режиму в Росії - це не слабкість. Цей випадок показує, здаватися не потрібно, а потрібно намагатися змінити те, що відбувається у Росії", - сказала вона.

І хоча замість 3,5 мільйонів євро компенсації суд призначив лише 100 тисяч - він став першою судовою інстанцією, яка публічно визначила винною Росію.

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