Половина України залишилась без світла: де стався блекаут і коли повернуть електрику

Росіяни знову цілеспрямовано атакували енергетику України у четвер, 28 листопада. Як наслідок – щонайменше пів мільйона споживачів залишилися без світла.

Коли вдасться відновити електропостачання і чи вдасться взагалі — читайте в ексклюзиві ТСН.ua.

Масована атака на Україну

Черговий темний день в історії нашої країни: у ніч проти 28 листопада та вранці російські війська влаштували масовану комбіновану атаку по Україні. У різних куточках країни лунали вибухи, працювала ППО, але є "прильоти". Щонайменше 12 регіонів сьогодні опинилися під ворожим прицілом. А основною ціллю ворога стали об'єкти енергосистеми.

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що РФ вкотре завдала масованих ударів по об'єктах енергетики України. Тим часом "Укренерго" терміново застосувало екстрені відключення електроенергії.

А у ДТЕК повідомили, що без світла залишилися Київ, Київщина, Одещина, Дніпропетровщина та Донеччина. А згодом перелік регіонів значно збільшився.

Ситуація з електропостачанням на Львівщині

Армія РФ атакувала обʼєкти енергетичної інфраструктури на Львівщині. Щонайменше 523 тисячі абонентів залишились без електрики, поінформував керівник ОВА Козицький.

Відключення світла на Рівненщині

На Рівненщині без електропостачання — 681 населений пункт. Майже десять залишаються без води, повідомив очільник ОВА Коваль. Освітні заклади Рівного та частини Рівненського району на дистанційному навчанні.

Волинь залишається без світла

На Волині є пошкодження критичної інфраструктури, повідомив голова ОВА Рудницький. Без світла залишаються 215 тисяч споживачів.

Відключення електрики на Хмельниччині

Внаслідок ракетної атаки частково відсутня електрика в Шепетівському та Хмельницькому районах, повідомив очільник ОВА Тюрін.

Ситуація зі світлом у Миколаєві

У Миколаєві призупинили роботу освітніх закладів, не працюють системи сповіщення про повітряну тривогу. Електротранспорт курсує за скороченими маршрутами.

Житомир та Франківськ знеструмлено

Житомир без електропостачання, також є проблеми з водопостачанням, повідомляє "Житомирводоканал". Окрім того, військові РФ атакували об’єкти критичної інфраструктури Івано-Франківщини. Є пошкодження приватних будинків, розповів голова ОВА Онищук.

Скільки триватимуть відключення світла

І це лише частина даних. По всій території України близько мільйона абонентів залишилися без світла! За попереднім прогнозом, екстрені відключення будуть тривати до самого вечора, повідомив генеральний директор Yasno Сергій Коваленко.

"Ситуація в енергосистемі складна. За прогнозом від "Укренерго" екстрені відключення будуть тривати до вечора, 20:00, але це поки лише прогноз. Нагадую, що в такій ситуації графіки не діють. Але за можливості мережі будуть розмінювати групи відключень. Критична інфраструктура зі світлом. Бережіть себе і вірте в енергетиків", – повідомив Коваленко.

Одинадцята атака на енергетику України

Згодом в "Укренерго" повідомили, що росіяни від початку року здійснили вже 11 масованих ракетно-дронових атак на українську енергосистему. Зазначається, що енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити роботу пошкодженого ворогом обладнання.

"Були пошкоджені енергооб’єкти у кількох регіонах. Аварійно-відновлювальні роботи почались одразу після скасування повітряної тривоги… Під час повітряної тривоги були запроваджені аварійні відключення, які наразі продовжують діяти. Нагадуємо, що під час застосування аварійних відключень раніше оприлюднені погодинні графіки не діють. Про скасування аварійних відключень буде повідомлено додатково", – йдеться у повідомленні.

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В "Укренерго" нагадали, що зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись вже після одинадцяти масованих атак росіян, але значний дефіцит потужності поки що зберігається. На енергооб’єктах тривають аварійні ремонти.

Реакція президента Зеленського

Президент України Володимир Зеленський також повідомив, що енергетики максимально працюють над тим, аби повернути нормальне життя і допомогти людям.

"Від ранку вже були доповіді командувача Повітряних сил, міністрів внутрішніх справ та енергетики щодо наслідків російського удару. Мішень – наша енергетика. Загалом близько 100 ударних дронів, понад 90 ракет різних типів. У кількох областях зафіксовані удари "калібрами" з касетними боєприпасами й саме по цивільній інфраструктурі. Ці касетні частини значно ускладнюють нашим рятувальникам та енергетикам ліквідацію наслідків удару, і це дуже підла ескалація російської терористичної тактики. У всіх областях, де це потрібно, залучені необхідні сили", – сказав Зеленський.

За словами президента, кожна така атака доводить, що системи ППО необхідні зараз в Україні, де вони рятують життя, а не на базах зберігання. Це особливо важливо в зимовий період, коли українцям необхідно захистити свою інфраструктуру від цілеспрямованих російських ударів.

"Ми постійно працюємо з партнерами, щоб мати більше сили для захисту, і вчасне постачання зараз та повне виконання домовленостей зокрема щодо ППО – це те, що найбільше потрібно", – наголосив Зеленський.

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