Польща готова до війни з Росією - в МЗС країни прокоментували ризик нападу Путіна

У Польщі не бажають воювати з Росією, але готові дати відсіч у випаку нападу армії РФ.

Польща готова дати відповідь Росії у випадку нападу РФ на її території.

Про це речник МЗС Польщі Лукаш Ясіна сказав в інтерв'ю ТСН.ua.

За його словами, НАТО також готове відповісти на агресію російського президента Володимира Путіна у разі нападу на країни-члени Альянсу.

"Ми завжди до цього готові. І не лише ми, а й наші союзники. Готові всі члени НАТО. Стаття 5 Вашингтонського договору каже, що агресія проти будь-якої країни НАТО – це агресія проти цілого Альянсу. І, якщо Володимир Путін почне якусь агресію проти Польщі, Литви, Латвії, Естонії чи Фінляндії, якщо вона буде в НАТО, - це буде червона лінія для всіх нас. Але я би хотів, щоб Володимир Путін більше ніколи не почав жодної агресії", - сказав речник польського дипломатичного відомства.

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