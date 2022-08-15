Польща працює над планом, який дозволить відмовляти росіянам у видаванні віз: що відомо

У Польщі працюють над концепцією, яка дозволить обмежити в'їзд громадянам Росії. Таку заяву зробив заступник міністра закордонних справ країни Пьотр Вавжик.

За словами польського дипломата, питання заборонити видавання візи росіянам у Польщі вдасться вирішити за кілька тижнів.

Докладніше про дипломатичну боротьбу, яку ведуть проти Росії поляки – у сюжеті ТСН.

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Росіяни не мають вільно пересуватися країнами ЄС - це тверда позиція Польщі. Там працюють над документом, який дозволить відмовляти громадянам Російської Федерації у візах. Польща активно виступає за продовження санкцій ЄС, зокрема щодо призупинення дії угоди про спрощення візового руху для громадян країни-окупантки.

Німеччина, Франція та Нідерланди – проти припинення видавання візи росіянам

Наразі не всі країни Євросоюзу на це згодні, кажуть в польському уряді. Заступник міністра закордонних справ Польщі Пьотр Вавжик повідомив, що проти виступають великі країни-учасниці - Німеччина, Франція та Нідерланди. Через те, що не вдається переламати опір цих країн і призупинити дію угоди про спрощення візового руху для громадян Російської Федерації, Польща працює над новим розв’язанням.

Зауважимо, Польща є однією з небагатьох країн, яка перестала видавати туристичні візи росіянам після повномасштабного вторгненя. Нині їх отримують лише росіяни, які через роботу перетинають кордон - водії вантажівок, дипломати, студенти та ті, хто мають карту поляка. Від 24 лютого до 9 серпня до Польщі в’їхали понад 61 тисяча громадян Росії - з чинним шенгенським візами, виданими раніше. Це майже стільки ж, як за аналогічний період минулого року, кажуть у прикордонній службі Польщі.

Гидко поруч перебувати! Польща оголосила бойкот усьому російському та білоруському.

Польща веде переговори з країнами ЄС

Польща вже кілька тижнів веде розмови з країнами ЄС щодо припинення видачі віз росіянам. Фінляндія та Данія вже скоротили видачу віз для подорожей росіян. У питанні повної заборони на видачу шенгенських від громадянам РФ Польщу підтримують країни Балтії - Литва, Латвія, Естонія, а ще Чехія та Словаччина. Чехія, яка головує зараз в Європейському союзі - пообіцяла винести питання заборони в'їзду до Європи для росіян на неформальній зустрічі міністрів закордонних справ наприкінці серпня у Празі.

Ще одна країна Європи не впускатиме росіян до себе

Не стала чекати спільного рішення Естонія - саме через її кордон росіяни зараз масово в"їзджають до європейських країн. Вже наступного тижня країна не впускатиме громадян країни-агресорки з туристичними візами, виданими в Естонії - окрім лише кількох винятків.

Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський у своєму традиційному відеозверненні вкотре закликав Захід не видавати візи поплічникам російського терору. До ініціціатива глави держави почали приєднуватися країни ЄС, зокрема, і Польща. Водночас в Європейському союзі є великі країни, які виступають проти того, щоб росіянам припинили видавати візи. Це - Німеччина, Франція та Нідерланди.

В Офісі президента України вже відреагували на заяву Польщі. "Візовий бан наступає на росію. Омріяний ними СРСР вже близько", - прокоментував польські пропозиції голова Офісу Андрій Ермак.

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