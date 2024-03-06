Польща в диму протестів, Вірменія вигнала силовиків РФ, посли знехтували Лавровим: огляд світових новин

Польські фермери зіпсували польському прем'єру Дональду Туску повітря, міністр закордонних справ РФ Лавров образився на західних послів, а Вірменія показала на двері російським військовим. Про найактуальніші новини світу йдеться в огляді міжнародної оглядачки ТСН Яни Слєсарчук.

Під вікнами польського уряду спалили фермерську труну і побилися з правоохоронцями. Фермери продовжують тиснути на Дональда Туска.

Остання суперниця Трампа зійшла з дистанції. Чи допоможе йому Ілон Маск

Остання суперниця Трампа сходить з дистанції. Нікі Гейлі, яка не здавалася до останнього, не витримала супервівторка – дня, коли в 16 штатах Америки одночасно пройшли праймеріз, себто внутрішньопартійні президентські вибори, які мають визначити єдиного кандидата.

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Ним тепер точно є Дональд Трамп, який, за інформацією видання NYT три дні тому заявив, що проситиме гроші на передвиборчу кампанію у Ілона Маска. Маск точно не любить Байдена, причому критикував чинного президента Сполучених Штатів майже трампівськими словами: заявляючи, що міграційна політика демократів загрожує існуванню США. Досі Маск великих пожертв на майбутніх президентів не робив, і завжди розподіляв гроші між двома партіями. В разі, якщо він змінить свою тактику – це може помітно допомогти передвиборчій кампанії Трампа.

Лавров образився на європейських послів

Європейські посли в Росії колективно відмовилися приходити на зустріч з Лавровим. Міністр закордонних справ країни-агресорк збирався на камери вимагати, аби вони не втручалися в президентські вибори в Росії.

Начебто в Росії є президентські вибори, а не чергові вибори Путіна. Відмова західних дипломатів брати в цьому цирку участь так розлютила росіян, що речниця МЗС Захарова спитала: що вони взагалі роблять тоді в Росії. Цього дня Лаврову довелося задовольнитися переговорами з міністром закордонних справ Нігерії, який заявив: його країна рада розвивати військову співпрацю з Росією незважаючи ні на що.

Вірменія виганяє російських прикордонників

Вірменія виганяє російських прикордонників зі столичного аеропорту Звартноц. Відповідний лист уже надіслали Москві. Про це заявив секретар Ради безпеки Вірменії Армен Григорян, прокоментувавши причину просто: часи змінюються, тепер у Вірменії є можливості самостійно контролювати аеропорт.

Досі російські солдати були розміщені на території міжнародного летовища в Єревані. Отже, ще один крок в бік від Росії до Європи. При цьому речник Кремля до останнього робить вигляд, начебто нічого про це рішення по офіційним каналам не чув.

Американський Конгрес оголошує війну тіктоку

Палата представників конгресу Сполучених Штатів, яка досі, вже третій місяць, не може ухвалити військову допомогу Україні та іншим американським партнерам, заходилася воювати з тіктоком. Законодавці з обох партій представили проєкт закону про повну заборону цієї китайської соцмережі.

Бо прямим текстом називають тікток застосунком, який контролює противник Сполучених Штатів, себто Китай. Тікток так само популярний в Америці, як і у нас, тож сподіваймося, другого штурму Капітолію, якщо закон ухвалять, не побачимо.

Перша леді України Зеленська відмовилася їхати до США, аби не сидіти поруч із вдовою Навального

Відмовилася від вечері в Вашингтоні, аби не сидіти поруч з російською лібералкою. За даними видання WP, перша леді України не відповіла на запрошення послухати звернення Джо Байдена до народу, бо її планували посадити за столом поруч із вдовою Навального. Біля них також мала сидіти і Джилл Байден.

У такий спосіб чиновники хотіли показати жінок, які опираються Путіну, але українська сторона від такого узагальнення відмовилася. У Олени Зеленської кажуть: вона скасувала поїздку через щільний графік. Не поїхала до Вашингтона зрештою і Навальна, офіційно – через втому і стрес у зв'язку зі смертю її чоловіка.

Лагідна українізація музею Ван Гога

Він став вісімдесятим світовим музеєм, де з'явився український аудіогід, озвучений акторами Ірмою Вітовською та Павлом Скороходьком.

Завтра стежимо за тим, як президент Угорщини формально затвердить рішення парламенту ухвалити вступ Швеції до НАТО. Це остаточно деблокує приєднання донедавна нейтральної держави до Північноатлантичного альянсу. А ще подивимось на протест тепер уже чеських фермерів у Празі.

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Варшава в диму протестів, Вірменія вигнала силовиків РФ, посли знехтували "цирком" Лаврова