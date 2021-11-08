Польща збирає екстрену нараду через ситуацію з біженцями: що відбувається на білоруському кордоні

Польща збирає екстрену нараду через ситуацію з біженцями: що відбувається на білоруському кордоні

Міграційна криза на кордонах Білорусі з Латвією, Литвою і Польщею триває від літа.

На прикордонній з Білоруссю території Польща запровадила стан підвищеної бойової готовності. До одного з КПП прямує найбільша від літа колона нелегалів. Їх супроводжували білоруські прикордонники. Надзвичайний стан планують оголосити і в Литві.

Про те, що сталося далі - 8 листопада йдеться в сюжеті ТСН 16:45.

Також читайте Зупинити навалу нелегалів: до охорони кордону з Білоруссю залучають бійців територіальної оборони Польщі

12 тисяч польських військових з одного боку - і сотні курдських нелегалів з іншого. Роботу КПП Бругі-Кузнєца повністю зупинено. Хоча білоруські і російські телеканали повідомляють, що біженці перейшли до Польщі, вони досі знаходяться по інший бік кордону - про це свідчать числені відео в соцмережах, їх викладають і польські військові, і самі мігранти. Раніше водії знімали велику колону біженців, що крокують білоруською трасою в бік КПП. За кілька кілометрів від кордону вони звернули до лісу. Речник координатора польських спецслужб підкреслює: їх примусили.

За останньою інформацією, ця величезна група мігрантів під жорстким контролем озброєних білоруських підрозділів, які вирішують, яким шляхом люди можуть іти, а яким ні - ще один приклад ворожої активності режиму щодо Польщі.

Також читайте Литва стягує війська до білоруського кордону

Водночас білоруські пропагандисти звинувачують Польщу в байдужості і нелюдському ставленні. Міграційна криза на кордонах Білорусі з Латвією, Литвою і Польщею триває від літа. Після того, як проти режиму Лукашенка запровадили черговий пакет санкцій і заборонили усім західним авіакомпаніям літати над Білоруссю, самопроголошений президент у відповідь заявив, що послабить контроль за потоками нелегалів до Європи. А насправді - почав їх масово завозити до країни, перетворивши знедолених людей на зброю.

"Я переконаний, що білоруська влада бажає ескалації, яка призведе до того, що на якомусь боці будуть жертви", - зазначив заступник міністра закордонних справ Польщі Петр Вавжик.

Всі ці люди, жінки і діти - тим часом повідомляє офіційний канал білоруської прикордонної служби - самоорганізувалися. Вони не становлять жодної загрози. На трансляції, яку в фейсбуці вів один з курдів, можна побачити, як мігранти за допомогою пляшок, каменів та гілляк намагаються прорвати паркан. У відповідь польські військові розпиляють перцевий спрей. Білоруське телебачення зловтішається і заявляє, що поляки порушують права людей. Поваливши сегмент паркану, ті скандують: "Німеччина".

Новини світу: Польща готується до найбільшої з літа навали нелегалів з Білорусі

"Це тривала гібридна атака білоруського режиму на країну-члена Євпросоюзу. Білоруський режим діє, наче трафікер. Це інструменталізація біженців. І Європа зустріне цей напад єдиним цілим", - зазначив речник канцлерки Німеччини Ангели Меркель Штеффен Зайберт.

Надзвичайний стан у прикордонних з Білоруссю областях слідом за Польщею збирається запровадити і Литва, вона теж зараз стягує війська до кордону. Колишній прем'єр Польщі і президент Європейського союзу Дональд Туск заявив - дуже стурбований тим, що відбувається і може відбутися на кордоні найближчим часом. Він закликав польських і європейських політиків діяти за статутом НАТО, який передбачає спільну допомогу альянсу в разі нападу на будь-якого з членів.

Нагадаємо:

У Білорусі численна колона нелегальних мігрантів 8 листопада вирушила до кордону з Польщею. У Варшаві назвали цю групу людей "найбільшою з усіх досі спробою масового силового проникнення до країни" і заявили, що польські силовики готові зустріти їх. У зв'язку із ситуацією на кордоні в Польщі було ухвалено рішення зібрати засідання штабу антикризового управління.

У Варшаві назвали цю групу людей "найбільшою з усіх досі спробою масового силового проникнення до країни" і заявили, що польські силовики готові зустріти їх. У зв'язку із ситуацією на кордоні в Польщі було ухвалено рішення зібрати засідання штабу антикризового управління. Німеччина виступає за колективну відповідь ЄС на ситуацію на польсько-білоруському кордоні, який штурмує колона мігрантів. Може йтися як про продовження санкцій проти Мінська, так і про допомогу країнам у захисті зовнішніх кордонів союзу.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання