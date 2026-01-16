Польша надіслала українцям та своїм громадянам тривожні листи: що відомо (фото)

У Польщі розробили та надіслали багатьом громадянам та українцям посібник про вірогідні загрози / © ТСН

Реклама

У Польщі українці та громадяни цієї країни на цьому тижні почали отримувати листи тривожного змісту.

У конвертах, які розповсюдили по поштових скриньках, наприклад, мешканці міста Легниця (південний захід Польщі), знайшли посібники з безпеки польською мовою.

Перші речення цього буклету є такими: «Твоя підготовка має значення. Протягом останніх років загроза для Польщі значно збільшилась. Війна за межами нашого східного кордону також впливає на наше відчуття безпеки».

Реклама

Буклети українцям та полякам польською мовою надіслали у конвертах з символіками Міністерства національної оборони та Міністерства внутрішніх справ та адміністрації. Фото: ТСН.ua

Автори посібника наголошують, що підготовка має значення. Скріншот документа української версії з сайту gov.pl

У буклеті йдеться про ймовірний напад на Польшу. Скріншот документа з сайту gov.pl

Не виключається проведення мобілізації. Скріншот документа з сайту gov.pl

Потенційних ухилянтів попереджають про правові наслідки. Скріншот документа з сайту gov.pl

Наприклад, одна з сторінок цього посібника має таку назву: «Підготуй себе та найближчих».

Далі йдеться про те, що вихід із складних ситуацій залежатиме від підготовки до них. Наприклад, розробники посібника радять «мати при собі необхідні ліки та допоміжні медичні прибори», радять тримати всю медичну документацію в єдиному місці.

Нагадують, як підготувати автомобіль до можливих кризових ситуацій. Скріншот документа з сайту gov.pl

Розробили рекомендації, як підготувати житло до небезпечних ситуацій. Скріншот з сайту gov.pl

Крім того, закликають надавати посильну допомогу людям з інвалідністю, які є поруч.

Також на одній зі сторінок повідомляється, що Збройні сили Польщі проводять добровільну оборонну підготовку для всіх охочих. Ще на одній зі сторінок зазначається, що у разі потреби можливе проведення мобілізації, а захист країни є конституційним обов’язком громадян Польщі.

Реклама

Закликають у разі небезпеки зробити запаси на 3 дні. Скріншот документа з сайту gov.pl

Не виключається увімкнення сирен. Скріншот документа з сайту gov.pl

Не виключається проведення евакуації у разі загрози. Скріншот з сайту gov.pl

У посібнику детально розписано, як діяти під час повітряних атак та під час інших загроз.

Рекомендації щодо «тривожної валізи». Скріншот документа з сайту gov.pl

Як з’ясував ТСН.ua, надсилання таких буклетів стало однією з тих тем, яку українці в Польші обговорюють найбільше цими днями. Також стало відомо, що такі листи — ініціатива держави.

Рекомендації щодо дій під час повітряних атак. Скріншот документа з сайту gov.pl

Своєю чергою, серед українських дипломатів, які працюють у Польщі, зараз є стала думка, що поляки вже «серйозно усвідомили загрозу війни».

Місяць тому посольство України в Польщі повідомило, що документ містить практичну інформацію щодо дій у кризових та надзвичайних ситуаціях, реагування на можливі загрози. Буклет було розроблено за участі польських та українських експертів з урахуванням реальних викликів.

Реклама

«Такі листи — не іменні, вони з’явилися у скриньках приблизно півтора тижні тому. Наприклад, у нашому будинку запечатані конверти з такими буклетами були покладені до кожної поштової скриньки. У будинку мешкає декілька українців, але, звісно, більшість жителів — поляки. За моїми спостереженнями, поляки не дуже вірять у загрозу російського нападу, кажуть, що на них ракети ж не летять. Якоїсь паніки через надсилання таких листів у них немає взагалі», — розповів нам українець, який мешкає у Легниці.