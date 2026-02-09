Польща готується до війни: нові плани мобілізації та резерв високої готовності

Польська армія / © Reuters

Реклама

У Польщі з 2026 року планують створити резерв високої готовності, який дозволить швидко мобілізувати до 500 тисяч військових. При цьому частина резервістів проходитиме регулярні навчання, а участь у програмі буде добровільною та оплачуваною.

Як країна готується до потенційного зіткнення із РФ – в матеріалі ТСН.ua.

Резерв високої готовності

За словами міністра оборони, до служби на рівних умовах долучатимуться чоловіки та жінки. Планується, що 300 тисяч військових складатимуть професійна армія та війська територіальної оборони, а 200 тисяч — резервісти різного типу.

Реклама

Як зазначив заступник міністра Цезарій Томчик, у 2026 році очікується підготовка близько 40 тисяч резервістів. Завдяки освітнім програмам для молоді загальна кількість осіб, охоплених оборонною підготовкою, може перевищити 300 тисяч.

Гібридні загрози над Польщею

Поки Польща готується до потенційної мобілізації, країна стикається з численними гібридними загрозами, зокрема з прольотами безпілотників.

Так, 6 лютого на території військового об’єкта в Лезьниці-Великій (Лодзинське воєводство) впав дрон. Військова жандармерія почала розслідування; постраждалих немає.

Ще раніше, 28 грудня, безпілотник впав на територію військової частини в Пшасниші, приблизно за 70 метрів від складу зі зброєю. Об’єкт належить 2-му центру радіоелектронної розвідки, що займається моніторингом стратегічного Сувальського коридору.

Реклама

Міністр оборони Польщі підкреслив, що це частина гібридної війни, яку веде білорусь:

“Прольоти куль, які є частиною дій білоруських служб або контрабандистів, ліцензованих білоруськими спецслужбами, є елементом гібридної війни, що триває. Іноді вартість контрабандної посилки становить близько 30 тис. злотих — це серйозна контрабанда”.

Останні тижні фіксують системні прольоти контрабандних куль із території Білорусі, що впливають навіть на роботу аеропортів у Литві.

Позиція польської влади щодо Росії

Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що Росія продовжує імперіалістичну політику та не зупиниться після війни в Україні:

Реклама

“Москва прагне територіальної експансії, здійснює масові вбивства та атакує цивільні об’єкти, зокрема лікарні й школи. Польща усвідомлює загрозу з боку Москви, як мало хто інший”.

Експертна оцінка

Водночас політичний експерт Роман Костенко зазначив, що наразі реальної загрози вторгнення в Польщу з боку Росії немає:

“Росія не має ресурсів для ефективного вторгнення в Польщу. Для цього їм потрібно завоювати Україну, використати ресурс України та Білорусі. Думаю, у них немає таких можливостей”.

Костенко також підкреслив значення членства Польщі в НАТО як стримувального фактору, хоча наголосив на невизначеності практичного застосування 5-ї статті Альянсу.