"Плакав, просив, щоб його відпустили": все, що відомо про смертельне катування копами українця в Польщі

"Плакав, просив, щоб його відпустили": все, що відомо про смертельне катування копами українця в Польщі

Українець Дмитро Никифоренко помер 30 липня.

Днями стало відомо про смерть 25-річного Дмитра Никифоренка, якого ще наприкінці липня після перевезення до Вроцлавського витверезника жорстоко катували поліцейські. Польська "Gazeta Wyborcza" знайшла записи відеоспостереження і розкрила приголомшливі деталі загибелі українця. Так, згідно з опублікованими даними, копи били Дмитра Никифоренко кулаками і кийками, застосували газ, а також душили.

Наразі прокуратура Польщі розпочала розслідування обставин смерті українського громадянина. Поліцейських же, які забили до смерті Дмитра, звільнили.

ТСН.ua розповідає, що відомо про українця Дмитра Никифоренка та про вечір, який став фатальним для юнака.

Що відомо про Дмитра Никифоренка і чим він займався у Вроцлаві

Дмитро Нікіфоренко закінчив коледж у Немирові Вінницької області, звідки родом, де працював у супермаркеті. У Польщі він перебував на заробітках. До сусідньої країни, за інформацією Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych ("Центр моніторингу расистської та ксенофобської поведінки"), українець перебрався кількома роками раніше.

У Польщі хлопець познайомився із дівчиною Сузанною, яка в інтерв'ю виданню "Телеграф", розповіла, що Дмитро працював на будівництві і чекав на "карту поляка". За словами дівчини, вони планували одружитися восени й залишитися у Польщі.

Водночас українці у Мережі в спільноті "З дому додому" пишуть, що за професією українець був газовим техніком, пройшов службу у армії.

Близький друг з дитинства (не захотів називати свого імені) у коментарі ZAXID.NET розповів, що Дмитро на заробітки до Польщі їздив від 2017 року, бо на батьківщині не зміг знайти роботу за хорошу зарплату. Він запевняє, що до цього часу в Дмитра у Польщі жодних проблем з законом чи непорозумінь не було.

Відомо, що в українця залишилися мама, тато, рідний брат і кохана дівчина.

Як сталося вбивство

За інформацією польських ЗМІ, Дмитра Никифоренка затримали, коли він повертався автобусом додому після начебто розпивання спиртних напоїв з колегами і був нібито напідпитку. Правоохоронці стверджують, що чоловік мовляв напав на одного з копів, а тому ті мусили застосувати до нього силу, газ і кайданки. Його затримали і доправили до витверезника, де й сталося катування.

Своєю чергою, Gazeta Wyborcza отримала відео з камер спостереження з витверезника у Вроцлаві і стверджує, що до українця необґрунтовано застосували насильство. Як повідомляє польське видання, українця били і душили, хоча він не поводився агресивно.

Правоохоронці сідали на чоловіка, притискали його голову до підлоги коліном, прив’язали до ліжка, били його кулаками, кийком і душили. Також на кадрах видно, як Дмитро зайшов до кімнати з характерною плямою від застосування сльозогінного газу.

Катування тривало пів години і серце Дмитра не витримало. На місце викликали лікаря, який, на жаль, вже не зміг реанімувати українця. Дмитро помер 30 липня о 23:53. Його поховали на рідній Вінниччині, у середині серпня.

Нині відео з відділку недоступне, бо його вилучили як доказ. Попередні висновки експертів свідчать про те, що причиною смерті стало насильницьке задушення.

Що кажуть друзі вбитого Дмитра Никифоренка

Друзі Дмитра, як і його дівчина Сузанна, кажуть, хлопець займався спортом, алкоголь вживав рідко й агресії ніколи не виявляв.

"Якщо й вип’є, то не буянить. Був добрим, навіть більше, ніж добрим", - стверджують друзі.

Сузанна ж пояснює, що Дмитро погодився посидіти з хлопцями наприкінці зміни того вечора, бо нещодавно змінив роботу і "не хотів бути "білою вороною".

Водночас, дівчина запевняє, що вони увесь час були на зв'язку, який перервався, коли хлопець перебував на зупинці дорогою до додому.

"Вони влаштували барбекю, смажили сосиски, трошки випили. Але ми були весь час на зв'язку, Діма не був агресивний і збирався додому спати. В останній раз, коли ми говорили, Він був на зупинці, але зв'язок перервався, і телефон більше не відповідав", – розповіла Сузанна Водолівова в інтерв'ю виданню "Телеграф".

А в коментарі "Обозревателю" дівчина додала, що перша почала пошукати нареченого, який не відповів на дзвінки.

"Такого ніколи не було, він завжди відповідав на мої дзвінки. Я відразу зрозуміла, що щось трапилося. Я набирала його, слала смс. І тільки о 21:26 він взяв трубку. На відео, де лікарі швидкої допомоги ведуть його з автобуса на зупинку, видно, що у нього засвітився телефон, мабуть, це дзвонила я. Він встиг сказати: "Я на зупинці". Але навколо все шуміло, було чутно багато людей, зв'язок обірвався", - розповіла дівчина.

Крім того, наречена Дмитра спростовує версії поліцейських про запах алкоголю і агресивність та вказує на те, що у копів на 8 секунд відключилися нагрудні камери.

"Що весь цей час вони робили з Дімою, знають тільки вони. Затримання відбулося приблизно о 21:30, а в витверезник вони приїхали о 22:19. Деякий час Діма залишався в машині. Мені навіть здається, що Діма був без свідомості, вони його приводили до тями. У сам витверезник його ввели як злочинця, руки за головою, в наручниках. А поліцейський постійно кричав, щоб він не піднімав голову. Діма плакав, просив, щоб його відпустили. Він, напевно, навіть не розумів, що з ним відбувається, і за що?"- додала Сузанна.

Також дівчина пояснила, що Дмитру довелося захищатися у витверезнику після того, як до нього почали застосовувати насильство. Крім того, вона пригадує, що на впізнання тіла їх не впускали днями, а коли дозволили увійти, то каже, тіло коханого було настільки понівечим, що впізнати його вдалося лише за підборіддям і його широкими бровами.

Також читайте Був спортсменом і рідко пив: друзі вбитого українця польськими копами розповіли про юнака

"Насправді ж Діма когось укусив в той момент, коли на ньому вже сиділо кілька людей, його душили. Це був відчайдушний захист, він боровся за своє життя до останнього подиху. Тіло вони нам дуже довго не віддавали. Ми змогли поховати Діму тільки на 16-17-й день. Те, що нам віддали, це був вже не Діма", - розповіла дівчина.

Вона додала, що хлопця також переодягнули в іншу футболку, яка була розірвана на грудях. Дівчина припустила, що його одяг був в крові, тому його і переодягли.

Крім того, родичка Дмитра на правах анонімності розповіла Polsat News, що теж була на впізнанні тіла і сліди свідчать, "що він помер не своєю смертю".

"Що його притиснули або до стіни, або до якогось твердого предмета, щоб він не рухався", - повідомила вона журналістам.

Як просувається справа

Віцеміністр МВС Польщі Мацей Вонсік наголосив на важливості розслідування смерті 25-річного Дмитра Никифоренка після затримання поліцією. Він уточнив, що зараз розслідуються два інциденти за фактом перевищення службових повноважень поліцією у Польщі. Зокрема, внаслідок дій поліцейських у Вроцлаві помер 25-літній громадянин України, а в Любіні — 34-літній поляк. Польський політик наголосив, що винних потрібно суворо карати, але з іншого боку, не можна вдаватися до колективної відповідальності.

За інформацією ЗМІ, чотирьох поліцейських відсторонили від виконання обов’язків ще двох звільнили зі служби. За іншими даними двоє поліцейських, причетні до побиття, звільнилися самостійно.

Реакція України

Україна ж, своєю чергою, направила Польщі ноту через загибель 25-річного Дмитра Никифоренка. У документі висловлено прохання неупереджено розслідувати обставини смерті українця. У МЗС України кажуть, що стежать за перебігом слідства, і наголошують на важливості притягнення до відповідальності винних.

"У Вроцлаві зараз перебуває український консул для ознайомлення із ходом розслідування. Одна із версій слідства – перевищення повноважень працівниками поліції. Докладемо максимальних зусиль, аби всі обставини смерті нашого громадянина були з’ясовані, а винні були притягнуті до відповідальності", - повідомляє речник МЗС Олег Ніколенко.

Редакція ТСН.ua висловлює глибокі співчуття рідним і близьким вбитого Дмитра Никифоренка.

Новини по темі:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber

Новини світу: у Польщі визнали причетність копів до катування та смерті українця Дмитра Никифоренка

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання