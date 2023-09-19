"Польські студенти" та спроба "домовитись" на кордоні: як карають тих, хто допомагає тікати від мобілізації

В Україні почали карати тих, хто допомагає уникати мобілізації. Зазвичай суд призначає "рішалам" умовні терміни, а от чоловіків, які тікають за кордон - штрафує.

ТСН.ua проаналізував кілька судових рішень, які стосуються спроб незаконно переправити чоловіків за кордон.

Ухилянт ставав "польським студентом" за 4 тисячі доларів

Вінницький міський суд у вересні 2023 року ухвалив вирок чоловіку, який допомагав ухилянту стати "польським студентом".

Підозрюваний разом із спільниками пообіцяв надати чоловіку документи про те, що той навчається у Польщі від 2021 року. Вартість такої "послуги" становила 4 тисячі доларів.

У серпні 2022 року підозрюваного та спільника викрила СБУ: той саме передавав ухилянту фіктивні документи про навчання у Польщі. Це б допомогло чоловіку уникнути мобілізації та виїхати за кордон. Також підозрювані інструктували чоловіків щодо того, як вони повинні поводитись під час перетину кордону.

Під час судового засідання підозрюваний провину визнав та уклав угоду зі слідством. Чоловіка, який допомагав ухилянтам визнали винним за ч. 3 ст. 332 КК України. Його засудили до 5 років позбавлення волі, замінивши цей термін на 3 роки іспитового. Це рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Вирок суду у Вінниці / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

На Закарпатті батько 6 дітей човном переправляв ухилянтів до Угорщини

У Закарпатській області судили батька 6 дітей, який разом із спільниками у березні 2023 року намагався човном переправити до Угорщини ухилянтів. За свої послуги вони взяли 3-4,5 тисячі доларів.

Трьох чоловіків відвезли до кордону України та Угорщини, там вони повинні були на надувному човні через річку Тиса втекти до сусідньої країни, проте їх викрили прикордонники та затримали.

На суді житель Закарпаття провину визнав та розкаявся, він просив суд відпустити його на волю, оскільки утримує 6 неповнолітніх дітей.

Суд визнав чоловіка винним за ст. 332 ч.2 КК України та призначив 5 років позбавлення волі, замінивши цей термін на один рік умовного.

Вирок суду на Закарпатті / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

На Волині чоловік вирішив без посередників "домовитися" із прикордонниками

Уродженець Полтавщини намагався незаконно перетнути кордон у Волинській області. Він у червні 2023 року на околиці села Бережці Ковельського району Волинської області після зустрічі з прикордонниками, запропонував одному із них хабар у розмірі тисяча доларів. Він сподівався, що таким чином виїде за кордон та уникне мобілізації. Проте чоловіка затримали та судили.

На суді підозрюваний повністю визнав провину та розкаявся. Він уклав угоду зі слідством.

Любомльський районний суд Волинської області визнав чоловіка винним за 1 ст.369 КК України та оштрафував на 40 800 грн. Крім того тисячу доларів хабаря суд також конфіскував на користь держави.

Вирок суду / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

Нагадаємо, у Закарпатській області судили чоловіка, який письмово відмовився від мобілізації, бо "не хотів воювати і повинен утримувати свою родину".

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