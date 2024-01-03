Польський "Краб" на Бахмутському напрямку: воїни ЗСУ розповіли, чим ця САУ краща за радянські

Польські САУ "Краб" нищать російські війська на Бахмутському напрямку. Далекобійна гаубиця натівського калібру вражає живу силу противника як на передньому краї, так і далеко від лінії фронту.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Маргарити Потапової.

Свою назву польська установка з німецьким двигуном і електронною системою наведення отримала через клешню, на яку опускається гармата після пострілу. Гармаші 26 бригади на цій машині працюють майже два року.

Олександр, як механік, відповідає за справну роботу польської САУ. У порівнянні з радянськими зразками на цій установці працювати легше, бойова машина маневреніша та прудкіша, може стріляти прямою наводкою, як танк, дальністю до кілометра. Але в донбаському ґрунті багатотонна гаубиця може грузнути, тому маршрути перед виїздом бійці ретельно планують.

САУ "Краб"

"По болоті не дуже вона. Але - молодець, шкребе добре, ми її коптемо даємо жару", - каже воїн "Томос".

Киянин Вадим 8 років служить в артилерії. Його гармати під час повномасштабного вторгнення росіян відтісняли ворога з Чернігівщині, тепер працюють під Бахмутом

Окупанти на Бахмутському напрямку час від часу намагаються штурмувати наші позиції. Аби не дати їм змоги просуватись вперед артилеристи посилають черговий вибуховий подарунок у вигляді осколково-фугасного снаряду

Окупанти огризаються, поруч вибухають ворожі снаряди і розриваються касетні боєприпаси. Ворожі ударні безпілотники вишукують позиції "Краба". Зенітники зачищають небо від ворожого заліза.

Для російських військ іноземна гармата - ласа ціль, на яку вони полюють за першої ж нагоди. Тому гармаші маскують гаубицю, яка окрім броні має додатковий захист від російських "Ланцетів".

Польський "Краб" може здійснювати шість пострілів за хвилину. Електронна система наведення дозволяє з першого пострілу вражати цілі, це значно економить боєприпаси.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Кілька пострілів – і десятків росіян немає! Польські "краби" прикривають піхоту під Бахмутом

Нагадаємо, модернізовані ракети Х-101 суттєво не впливають на роботу ППО.

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