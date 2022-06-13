Польський священник та Марія Бурмака у храмі влаштували благодійний концерт для збору коштів на ЗСУ

Польський священник та Марія Бурмака у храмі влаштували благодійний концерт для збору коштів на ЗСУ

У Варшаві в костелі Непорочного зачаття Діви Марії відбулося богослужіння після якого виступила Марія Бурмака. Храм відомий передусім завдяки настоятелю отцю Войцеху Дроздовичу.

Польський священик на великодньому богослужінні разом з парафіянами заспівав українською "Ой у лузі червона калина".

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Отець Войцех Дроздович - нетиповий та сучасний, вважають його парафіяни. Священник не боїться експериментів. Колись він вів дитячу християнську телевізійну програму, знявся у кліпі . В церкві влаштовував концерти і сам грав на трубі. У вербну неділю під час традиційної для римо-католиків ходи отець Войцех залучає церковного осла і дозволяє дітям на ньому кататися.

А цьогоріч на Великдень отець Дроздович став ше популярніший. Під час богослужіння разом з парафіянами заспівав "Ой у лузі червона калина" під музику, яка лунала з колонки на фоні синьо-жовтого прапора

"Перед самим Великоднем наші монахині включили мені цю пісню з телефона. Я сказав, а ну ще раз, послухав і кажу вранці це треба заспівати в нашому костелі і так ми зробили. Не знаю, хто як трактує цю пісню, але я вважаю, що це - гімн української боротьби за свою свободу і за нашу теж, за свободу усієї Європи", - каже отець Войцех.

У Варшаві відбулося богослужіння, на якому співали "Ой у лузі червона калина"

Після виконання червоної калин на священика посипалася критика, мовляв світські пісні у храмі недоречні ще й такі. Але отець цим не переймається, жартує - на критику має імунітет.

"Так це не літургійна пісня. І за те, що вона прозвучала під час проповіді, мене трохи сварили. Знаєте, мене часто критикують. Але я живу біля лісу і дерева забирають від мене ту хвилю негативу", - каже священник.

Зараз у храмі "Ой у лузі червона калина" заспівала українська виконавиця Марія Бурмака. Цей концерт вона присвятила українським захисникам.

В мене буде багато пісень про ангелів і власне ті холопці, які зараз воюють і багато, хто з них не вертаються - вони всі ангели. Всі мої пісні так чи інакше з любов’ю в серці і з поглядом в небо", - каже Марія Бурмака.

Концерт благодійний. Нинішня збір грошей на потреби бригади саперів, які розміновують Київщину.

Втирає сльози під час концерту Антоніна з Харкова. Вона і ще сто сімей живуть у хостелі при храмі. Зустріч з землячкою жінку розчулила.

"Згадала своє місто, яке вщент розбомбили, тому сльози самі котяться. Дуже скучили за Харковом, але там досі стріляють. Рахуємо дні до перемоги, кожен день рахуємо, ми впевнені перемога буде в ми поїдемо додому в свій рідний Харків", - каже Антоніна.

А ця жінка не знає української, була в Україні лише раз, але теж витирає сльози, каже те що зараз відбувається в Україні не залишає нікого байдужим.

"Я живу в Америці і щоразу, коли приїжджаю до Польщі, приходжу до цього храму. Мене розчулили ці пісні. Ми дуже переймаємося тим, що відбувається в Україні і допомагаємо як можемо. Недавно ми теж співали "Червону калину" на концерті недалеко від Сан-Франциско і зібрали на потреби України понад 10 тисяч доларів. Ваша боротьба вражаюча", - каже парафіянка Клара Май.

Отець Войцех Дроздович зазначає, що він пишається сміливість України та радий, що нарешті українці та поляки зблизились.

Нагадаємо, за майже чотири місяці героїчного протистояння українців у війні з російськими окупантами пісня "Ой, у лузі червона калина" стала однією з найбільш популярних.

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