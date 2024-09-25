Полтавські рятувальники оголеними знялись у "гарячій" фотосесії: фото, відео

Таким чином рятувальники хочуть зібрати кошти на РЕБ.
Уже 600 тисяч гривень на засоби радіоелектронної боротьби вдалося зібрати завдяки календарю полтавських рятувальників. На фото — чоловіки напівоголені, аби ще більше привернути увагу до мільйонного збору на закупівлю двох автомобілів з РЕБами.
Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Олени Гущик.
Полтавські рятувальники знялись у пікантній фотосесії. Для цього 13 працівників ДСНС роздягнулись та позували для календаря.
Все сталось у серпні. Спонтанно — для самих рятувальників. Зателефонували з пресслужби і сказали — завтра на роботі треба буде трохи роздягнутися перед фотографинями.
Костянтину, він же "місяць квітень", результат подобається не тільки через "спекотні" світлини. Привернути календарем більше уваги до важливого для ДСНС збору — головне завдання фотосесії.
"Загальна сума збору – це 12 мільйонів гривень. Сума для цього календаря – це півтора мільйона гривень. Ми хочемо продати тисячу календарів, бо ми випустили тираж саме в тисячу календарів. По півтори тисячі гривень і, відповідно, цю суму у півтора мільйона приєднати до основної суми збору", — кажуть у ДСНС.
Саме стільки грошей ДСНС Полтави потрібно на закупівлю РЕБів і двох автомобілів. Коли траплятиметься приліт — РЕБи повинні слугувати захистом. Тоді рятувальники зможуть швидше і безпечніше працювати, адже є ризик повторних прильотів.
"Надихалися ми, зокрема, австралійськими рятівниками, які щороку створюють благодійний календар на допомогу коалам або іншим проблемам, які є в Австралії", — каже керівниця громадської організації "Містохаб" та співавторка ідеї "Календарі" Альона Гончаренко.
І якщо в Австралії за три десятиліття такої традиції оголені фотосесії для рятувальників є звичною справою, полтавські рятувальники трохи соромились. Роздивитися зблизька, прочитати історію кожного з вогнеборців можна на сайті календаря. А заодно купити і зробити донат — поки вони ще є в наявності.
"Багато хто звертається також за контактами, але, на жаль, ми не можемо їх передати і, зокрема, більшість працівників ДСНС вже одружені", — кажуть у ДСНС.
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