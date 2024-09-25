Полтавські рятувальники оголеними знялись у "гарячій" фотосесії: фото, відео

Уже 600 тисяч гривень на засоби радіоелектронної боротьби вдалося зібрати завдяки календарю полтавських рятувальників. На фото — чоловіки напівоголені, аби ще більше привернути увагу до мільйонного збору на закупівлю двох автомобілів з РЕБами.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Олени Гущик.

Полтавські рятувальники знялись у пікантній фотосесії. Для цього 13 працівників ДСНС роздягнулись та позували для календаря.

Все сталось у серпні. Спонтанно — для самих рятувальників. Зателефонували з пресслужби і сказали — завтра на роботі треба буде трохи роздягнутися перед фотографинями.

Календар ДСНС

Костянтину, він же "місяць квітень", результат подобається не тільки через "спекотні" світлини. Привернути календарем більше уваги до важливого для ДСНС збору — головне завдання фотосесії.

"Загальна сума збору – це 12 мільйонів гривень. Сума для цього календаря – це півтора мільйона гривень. Ми хочемо продати тисячу календарів, бо ми випустили тираж саме в тисячу календарів. По півтори тисячі гривень і, відповідно, цю суму у півтора мільйона приєднати до основної суми збору", — кажуть у ДСНС.

Саме стільки грошей ДСНС Полтави потрібно на закупівлю РЕБів і двох автомобілів. Коли траплятиметься приліт — РЕБи повинні слугувати захистом. Тоді рятувальники зможуть швидше і безпечніше працювати, адже є ризик повторних прильотів.

Календар ДСНС

"Надихалися ми, зокрема, австралійськими рятівниками, які щороку створюють благодійний календар на допомогу коалам або іншим проблемам, які є в Австралії", — каже керівниця громадської організації "Містохаб" та співавторка ідеї "Календарі" Альона Гончаренко.



І якщо в Австралії за три десятиліття такої традиції оголені фотосесії для рятувальників є звичною справою, полтавські рятувальники трохи соромились. Роздивитися зблизька, прочитати історію кожного з вогнеборців можна на сайті календаря. А заодно купити і зробити донат — поки вони ще є в наявності.

Календар ДСНС

"Багато хто звертається також за контактами, але, на жаль, ми не можемо їх передати і, зокрема, більшість працівників ДСНС вже одружені", — кажуть у ДСНС.

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