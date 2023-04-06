"Получи, с***а": відстояти церкву у священника МП, який відмовився відспівувати воїна, далося прихожанам не легко

Панотець Віталій Дуров в розмові з ТСН телефоном спочатку посилається на поганий зв'язок, а потім взагалі слухавки не піднімав.

На Буковині через відмову священника МП відспівувати у церкві українського воїна, люди взяли храм штурмом і вигнали попа. Селяни Задубрівки уже чотири роки у судах відстоюють право молитися українською. Загибель двадцяти восьмирічного земляка і крик його мами “Впустіть у церкву” розірвав храмове подвір'я і увірвав терпець людям. Чоловіки цілу ніч чергували в церкві, боячись повернення московського панотця зі свитою, йдеться в ТСН.

Церква у селі Задубрівка відучора стала українською. Цього дуже хотів Іван, загиблий під Сєвєродонецьком. Він прислужував у рідному храмі з юності, тому для матері було вкрай важливо, щоб її єдину дитину відспівали у церкві. “Постійно казав, що буде наша церква, коли був живий”, - розповідає мати загиблого військового Надія Болардт.

Благання згорьованої матері не розтопили сердець вірян МП. Вони заступили вхід до храму і свого священика, який зачинився всередині. “Люди просили, мама просила - ніц, ніц, нічо! Це все Московський патріархат - чи вони та як зазомбовані, я не розумію - сільські люди, куми, сестри, браття, ми - маленьке село, ми тут всі рідня”, - переконує мешканка села Задубрівка Одарка Танасюк.

Тоді люди, які прийшли на похорон, не витримали і почали скандувати. Коли і це не допомогло, увірвалися у церкву через бічний вхід. Лише тоді під вигуки “ганьба” і “геть московського попа” священик, а з ним і його паства покидають церковне подвір'я. Коли нарешті двері храму відчинилися для всіх, люди не стримували емоцій.

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Потрапити у рідний храм вони намагалися останні чотири роки. 2019-го громада проголосувала за перехід до ПЦУ, але почалися суди. І маючи усі потрібні документи, змушені були молитися на дорозі. “Нас не пускали до храму, на територію не пускали, висипали перед дорогою два КАМАЗи шутру, щоб ми навіть перед воротами не стояли”, - розповідає священник ПЦУ Назар Гагалюк.

Чоловіки, які ночували у храмі, запевняють, що нескінченну кількість замків священик МП замикав церкву від людей. Саме тому, пояснюють, напередодні кинулися до бокового входу, але там на них вже чекали священник УПЦ МП Віталій Дуров і його помічники з вогнегасником. “Дуров з криками "Получи, с***а", балон вогнегасника і на людей, плюс газ. Вони всі в протигазах були, все підготовлене”, - переконують активісти.

Поки поліція розслідує сутички на церковному подвір'ї, священик ПЦУ готується до недільного богослужіння. Каже, двері церкви відтепер відчинені для усіх, а місцеві чоловіки планують і далі ночувати тут, щоб боронити уже свій храм.

Батьки Івана Назарія кажуть, у Задубрівці це вже третій випадок, коли священик УПЦ МП відмовився відспівувати загиблих військових, тож вважають свого сина двічі героєм. “Крім того, що захистив Україну, загинув за волю України і плюс дав добро жителям Задубрівки бути в українській церкві”, - кажуть батьки військового.

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