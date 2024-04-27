“Поля — це кладовища техніки та людей”: військові розповіли про важку ситуацію в напрямку Кремінної

У напрямку Кремінної на Луганщині кожен день йдуть запеклі бої, росіяни щоденно “пруть” хвиля за хвилею. А поля та посадки — це кладовища техніки та людей.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю Наталі Островській розповіли механік-водій Сергій Зверєв і головний сержант роти Ігор Ігнатенко, які воюють на “Леопардах”.

За словами військових, росіяни безупинно атакують і вдень і вночі.

Наталя Островська, Ігор Ігнатенко і Сергій Зверєв / Фото: ТСН.ua

“Кожен день йдуть бої, щоденного пруть. Пішла одна хвиля їхньої техніки, жодної не вийшло, або одна чи дві вийшли. Проходить годин п’ять-шість і знову пішла. Ми вже з цього жартуємо, що ті, хто вижили, приїжджають, а їхні командири починають питати, чого не взяли, чого не виконали завдання, давайте вертайтеся назад. Бо просто поля — це кладовища техніки. В посадках теж кладовище цих людей, скажімо так. Кожен день по декілька разів, вночі так само, вони пруть і пруть. Звідки стільки техніки та людей…” — розповів танкіст.

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