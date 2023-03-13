Поляк організував для українських бійців справжній конвеєр із постачання позашляховиків, ті в боргу не залишились

Польський волонтер Матеуш Водзінський один із тих, хто забезпечує мобільність українським військовим. Він відправив на фронт понад 50 позашляховиків і на цьому зупинятися не збирається, йдеться в ТСН.

Матеуш Водзінський організував онлайн збирання, щойно накопичується певна сума, купує вживані, але в доброму стані джипи. Переважно сам переганяє до України. Там за допомогою львівських волонтерів бронює авто і вже тоді передає військовим.

На його подвір’ї постійно стоїть по кілька позашляховиків, і щоразу інші. Матеуш Водзінський мешкає біля лісу, за півтора кілометра від білоруського кордону. Просто неподалік дому волонтер влаштовує тест-драйви: перевіряє прохідність і надійність машин. “Зокрема, завдяки позашляховикам українці мають перевагу над росіянами. Джип дає мобільність в складних умовах, як-то бездоріжжя чи болото. Невелика група може швидко переміщатися, завдати удару і поїхати на іншу позицію. Росіяни не мають такої мобільності, вони більш статичні. Тому ці авто такі важливі і потрібні для фронту”, - зазначає Матеуш.

Почалося все у червні минулого року, коли Матеуш віддав на потреби українського війська свій старий джип. Потім організував онлайн збирання, і земляки охоче долучилися до його ініціативи "позашляховик на фронт". За кожне авто звітує на сторінці. “Сума, яку зібрав на цей час - майже півтора мільйона злотих, і за них було куплено 50 машин, збираємо на ще пів сотні, це добра і правильна інвестиція”, - переконаний поляк.

У Польщі вже не залишилося дешевих джипів, тому Матеуш купує їх в Англії. Передає позашляховики різним підрозділам, які воюють у найгарячіших точках. “У мене рекорд - найкоротше життя авто на фронті - це тиждень. Завезли джип, і за 7 днів він був посічений осколками, всі шибки були вибиті. Всі колеса пробиті, але думаю, його ще відремонтують, - каже чоловік. - Натомість довгожитель на фронті - машина, яку я в кінці липня передав грузинському батальйону, знаю, що ця машина досі їздить там, тобто понад 6 місяців".

Переганяє автомобілі до України разом із друзями, тож одночасно везуть 2-3 джипи. Недавно, розповідає, повернувся із Бахмута, там побачив війну зблизька. "Як подяка за авто, військові мене посадили в польський “Краб”, це було небезпечно, бо росіяни мають такі радари контрбатарейні і вони можуть вже за секунди вирахувати, звідки прилетів снаряд, і відповідно стріляють у відповідь”, - розповідає поляк.

Допомагають приводити автівки до ладу й українці, зокрема на львівській СТО. Перед тим, як авта від польського волонтера потрапляють на передову, тут роблять їх більш витривалими. “Будемо ще її бронювати, точно забронюємо півтора метра від низу до середини десь, поранені лежать, щоб їх захистити”, - пояснюють хлопці.

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Ідеальна справність машини і бронь - це врятовані життя, кажуть тутешні волонтери. Ремонт та бронювання займає десь із місяць. Макс Тітов вже вклав у це своїх 30 тисяч доларів. Основні пункти витрат, каже - купівля металу і робота майстра. “Відновлення машини нам коштує близько 600 доларів, це поміняти все саме основне, але знову ж таки - це залежить дуже сильно, в якому стані була машина. Бронювання нам коштує 500-700 десь доларів”, - каже Макс.

“Досить багато друзів нам дають гроші, тобто допомагають. В нас є колеги, які на свій день народження фандрейзинги роблять. Відповідно в нас кілька машин закриті були з подарунків їм на дні народження”, - кажуть волонтери.

Матеуш Водзінський щодня перевіряє збірку і вишуковує в Британії нові джипи. Каже, найбільшим подарунком для нього буде перемога українців. “Сусідам треба допомагати, для мене це очевидно. На Україну підступно напала Росія, і давайте не будемо себе дурити, ваша фантастична боротьба послаблює Росію, і це для нас це теж гарна новина. Кожен танк, який ви знищите, і кожен вагнерівець, якого ліквідуєте - це менше на один танк і на одного вагнерівця, який може загрожувати нам. Українці мають перемогти росіян, як тільки це станеться, моя місія з позашляховиками буде завершена”, - каже Матеуш.

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