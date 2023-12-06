Поляки не пропускають військові та гуманітарні вантажі: водії з України розповіли про блокаду кордону

Польські перевізники продовжують блокувати кордон з Україною. У далекобійників з України закінчується їжа та пальне, водії змушені виживати у жахливих умовах.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Марічки Кужик.

Українські водії кажуть - біда згуртувала їх і змусила ділитися один з одним і пальним, і харчами, і одягом. Далекобійники дякують волонтерам, бо якби не вони, було б непереливки.

У черзі доводиться стояти по тижню-два. Немає виключень для тих, хто везе небезпечний, гуманітарний вантаж чи такий, що швидко псується - їх польські страйкарі не пропускають без черги. Хоча напочатку блокади обіцяли не затримувати.

Блокада кордону

Григорій везе гуманітарну допомогу, однак спроба перетнути кордон закінчилася невдачею. Чекає вже п'ятий день.

"Польська поліція мене привела туди, але страйкарі не пропустили", - каже водій Григорій Білик.

Він каже, що везе зимові куртки для Нацгвардії, проте поляки заявили, що "таке може почекати".

Водій Олег Семенюк жив на парковці два тижні. Він каже дуже радіє, що нарешті перетнув кордон. Та навіть, якщо підходить черга виїзду, вантаж транспортна поліція ще довгий час перевіряє.

Далекобійник Анатолій Черкашин каже, що поспішає додому, бо його син-військовий повернувся з фронту у відпустку, проте на кордоні, мимо страйкарів, його затримала ще і транспортна поліція.

Кордон польські протестувальники блокують вже місяць. Не проїзні для фур - Ягодин на Волині, і три пункти пропуску на Львівщині - Краківець, Шегині та Рава-Руська. І хоча страйкарів небагато, кажуть водії - по четверо-п'ятеро, їх охороняє поліція. Головна вимога протестувальників - повернути українським водіям спецдозволи на в’їзд до Європи, які Єврокомісія скасувала на початку повномасштабного вторгнення.

Заблоковані вантажівки

Українське міністерство інфраструктури вже виконало одну з вимог польських страйкарів - відкрило пункт пропуску Угринів для порожніх фур. Але цього недостатньо? заявили польські перевізники. І блокаду не зняли. А тому українські водії і день Святого Миколая, і свої дні народження святкують просто серед поля.

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Нагадаємо, у Варшаві українські водії та волонтери проведуть мирну акцію біля Сейму через блокаду кордону.

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