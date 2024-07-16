Полювали на "відьму": на Хмельниччині співмешканці вдерлися до хати та жорстоко побили жінку

На Чотирбоках на Хмельниччині двоє співмешканців посеред ночі вдерлися до хати та стали бити й душити 68-річну сусідку, бо запідозрили її в чаклунстві. Жінка встигла викликати поліцію перед нападом, коли почула, що їй б'ють вікна та виламують двері. Коли приїхали копи, то знайшли потерпілу вже в непритомному стані в багажнику машини нападників.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

На Хмельниччині двоє місцевих жителів вирішили розправитися із сусідкою, бо запідозрили, що вона відьма.

Двоє місцевих, кажуть, вирішили розправитися із сусідкою, бо запідозрили, що вона відьма.

За словами потерпілої Марії Безсмертної, усе трапилося посеред ночі. Першою накинулася жінка.

"Сиділа на мені, душила горло і кричала: "С*ка, я тебе задушу, заб'ю, і вивеземо машиною і закопаємо". Чоловік осторонь теж не стояв. Він мене побив", - говорить Марія.

Як далі знущалися, жінка не пам'ятає. Її у непритомному стані знайшла поліція в багажнику автівки нападників. Травмовану жінку терміново доправили до лікарні.

Хірург Шепетівської лікарні Юрій Фокін розповів, що у Марії — колото-різана рана лівого стегна, різана рана лівої щоки, струс головного мозку, переломи кісток черепа, кісток носа. Жінку вже виписали, але вона й досі оговтується від пережитого. Причиною нападу приголомшена і вона, і усе село.

Заступник керівника Шепетівського відділу поліції Ігор Бабій каже, що нападники почали її звинувачувати, що вона — чаклунка.

"Що вона там яйця якісь підкидує, на такому побутовому рівне це переросло в такий жахливий злочин", - сказав він.

Інші сусіди кажуть, що це повна маячня. Коли нападниця поселилася поруч, то їй допомагали та шкодували усі, бо була без чоловіка з трьома дітьми. Згодом у жінки з'явився співмешканець. Тоді Марії й почали погрожувати. Вона розповіла про це старості.

Заяву у поліцію не писала одразу, пояснює потерпіла, бо її ще й залякав сусід. Погрожував фізичною розправою. І вже після цього до неї увірвалися вночі. Чоловіка поліція затримала. Він у СІЗО. Питання щодо запобіжного заходу для спільниці ще вирішується. Слідчі відкрили провадження за кількома статтями.

"Це катування, проникнення у житло, ч. 1 ст. 129 (погроза вбивством). Це позбавлення волі групою осіб", - повідомив Ігор Бабій.

Нападниця перебралася до іншої хати у цьому ж селі. Про мордування сусідки говорити не хоче. Потерпіла жінка теж у своїй хаті не живе. Вона боїться. Її дочки вивезли до іншого села. І хоч рани загоюються та наслідки від нападу лишилися.

У поліції готуються скерувати провадження до суду. Нападникам загрожує до 10 років за ґратами.

Нагадаємо, на Франківщині, місцеві мешканці заблокували автомобіль жінки з 6-річною донькою та побили їх. Нападники вважали, що вона приїхала шпигувати за їхніми чоловіками, щоб "здати" їх військкомату.

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