"Полювання" на ухилянтів чи норма закону: військові пояснили, для чого у Києві збирають списки чоловіків для ТЦК

У ЗСУ запевняють, що саме такою має бути співпраця з органами місцевого самоврядування.

Києвом ширяться чутки про "полювання" на ухилянтів. Повідомляється, що Печерська райдержадміністрація затребувала від голів місцевих об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), жилово-будівельних кооперативів (ЖБК) та ОСН – органів самоорганізації населення списки військовозобов’язаних, а також передати їх до ТЦК та СП.

Списки для пошуку ухилянтів

Відповідний лист з такою вимогою ще з середини квітня публікують у соціальних мережах, що викликає певну стурбованість у мешканців, адже люди й без того знають, що згідно з новим законом про мобілізацію, вони зобов’язані прийти до ТЦК, щоб оновити свої данні.Тому для багатьох не зрозуміло навіщо ще додаткові списки від голів ОСББ?

У КМДА ТСН.ua не змогли відповісти, чи дійсно були такі листи від РДА.

"Запит щодо дій районних ТЦК та СП поза межами компетенції Київської міської військової адміністрації. За словами представників пресслужби КМВА, це питання варто адресувати до Міністерства оборони України", - повідомили нам у КМДА.

Лист від Печерської РДА

У Міноборони нас запевнили, що відповідати на такі питання не можуть, бо більше про тонкощі мобілізації знають у Генеральному штабі, а саме у Сухопутних військах, яким підпорядковані ТЦК та СП.

Тож новина про "полювання на ухилянтів" продовжує ширитися телеграм-каналами, збурюючи людей. Хоча насправді можна все своєчасно пояснити, аби не множилися чутки.

Кому підпорядковані ТЦК

На запит ТСН.ua в Управлінні зав’язків з громадськістю Збройних Сил України нагадали, що відповідно до положень п.п.4 п.3 Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, затвердженого постановою Кабміну від 23.02.2022 № 154, безпосереднє керівництво ТЦК та СП і контроль за їх діяльністю здійснюють відповідні оперативні командування, а загальне – Командування Сухопутних військ ЗСУ.

Що вимагає закон?

"Відповідно п.п.3 п.1 Правил ведення військового обліку, затвердженого постановою Кабміну №1487 від 30.12.2022 року (далі - Правила) "Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів" призовники, військовозобов’язані та резервісти повинні не змінювати місце проживання з моменту оголошення мобілізації та у воєнний час без дозволу керівника відповідного районного (міського) ТЦК та СП (військовозобов’язаних та резервістів СБУ, Служби зовнішньої розвідки - без дозволу відповідного керівника)", - зазначають на запит ТСН.ua в Управлінні зав’язків з громадськістю ЗСУ.

Там додають, що згідно п.п.2 ч.1 Правил призовники, військовозобов’язані та резервісти повинні прибувати за викликом районних (міських) ТЦК та СП, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки на збірні пункти, призовні дільниці, до ТЦК та СП, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки у строки, зазначені в отриманих ними документах (мобілізаційних розпорядженнях, повістках, розпорядженнях) районних (міських) ТЦК та СП.

На якій підставі збираються списки по районах

"Указом Президента України від 24 лютого 2022 року №65/2022 "Про загальну мобілізацію" п.п.1 п.8 постановлено місцевим органам виконавчої влади у взаємодії з ТЦК та СП, за участю органів місцевого самоврядування та із залученням підприємств, установ та організацій усіх форм власності, фізичних осіб-підприємців організувати та забезпечити в установленому порядку своєчасне оповіщення і прибуття громадян, які призиваються на військову службу, прибуття техніки на збірні пункти та у військові частини", - підкреслюють у своїй відповіді ТСН.ua в Управлінні зав’язків з громадськістю ЗСУ.

Тому органи місцевого самоврядування і просять від керівників ОСББ, ЖБК та ОСН надавати такі списки – це вимога закону. Відповідно, подібне стосуватиметься і інших столичних РДА.

І про збір списків у Печерському районі

"Щодо збору списків військовозобов’язаних Печерською РДА повідомляємо, що відповідно до положень Закону України від 11.04.2024 № 3633-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку" (далі - Закон Nº 3633) вносяться зміни до статті 27 (Повноваження у сфері оборони) Закону України "Про місцеві державні адміністрації", зокрема у частині, що стосується доповнення її пунктами 8 та 10 наступного змісту:

Пункт №8: організовує та забезпечує на території відповідних адміністративно-територіальних одиниць функціонування системи військового обліку призовників, військовозобов’язаних і резервістів, бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час, надання звітності з цих питань;

Пункт №10: взаємодіє з органами державної влади, іншими державними органами, силами оборони і силами безпеки, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями, надає їм і одержує від них в установленому законодавством порядку інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання повноважень з питань мобілізаційної підготовки, мобілізації та демобілізації", - зазначають ТСН.ua в Управлінні зав’язків з громадськістю ЗСУ.

Раніше ТСН.ua розповідав про мобілізацію по-новому: чи варто стояти в чергах до ТЦК - у парламенті відповіли.

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