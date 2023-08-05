"Полювання" за квитками до Польщі: чому їх немає на сайті УЗ, а вдосталь на ОЛХ

Незабаром обіцяють пустити до Варшави поїзд з 14-ти пасажирських вагонів, що у 2-3 рази збільшить кількість місць.

Українці скаржаться на відсутність квитків на поїзди з Києва до Польщі. Їх просто неможливо придбати на офіційному сайті з бронювання квитків "Укрзалізниці" (УЗ), хоча потяг до польської столиці курсує щоденно. До речі, купити квитки на нього можна лише онлайн – так ще у січні вирішили в УЗ, щоб побороти квиткових шахраїв, які масово їх скуповують. Але, як бачимо, ситуації це кардинально не змінило.

Від початку війни квитки до Варшави та інших міст Польщі завжди було складно придбати, адже попит на них був неймовірно високим. Зараз він зріс ще більше, бо незважаючи на війну, люди намагаються виїхати на літній відпочинок.

Чому виникли такі труднощі та куди поділися усі квитки, з’ясовував сайт ТСН.ua.

Квитки розкупили?

Аби придбати квиток заходимо на сайт "Укрзалізниці" з бронювання. Але квитків з Києва до Варшави немає ні на 8 серпня, 11 чи 24. Система уперто стверджує, що усі вони продані.

Квитків до Варшави немає

Немає квитків і на поїзд з Києва до польського Пшемисля. За два дні постійного моніторингу на сайті нам вдалося помітити тільки один квиток на 18 серпня з Києва до Пшемисля у сидячому вагоні – його вартість 1055 гривень. Але і цей квиток зник через декілька секунд.

Квиток до польського Пшемисля швидко зник

Як пояснили нам експерти, спробувати придбати квиток до Варшави можна в момент, коли відкривається продаж на нову дату. Це можна зробити о 9:00 ранку за 20 днів до дати відправлення потрібного вам поїзда.

Тобто, якщо ви плануєте, наприклад, вирушити до Польщі 20 вересня, то "вполювати" квиток можна лише 1 вересня. Але ніхто не гарантує, що таке "полювання" буде вдалим. Квитки на нову дату зникають дуже швидко не дивлячись на обмеження від "Укрзалізниці" – на одне замовлення можна придбати лише 4 квитки.

Окрім того, зараз просто нереально купити квитки у західному напрямку – Львів, Ворохта, вони теж стали "дефіцитом".

Де купують квитки до Польщі

А ось на Olx квитки на потяги до Польщі є, про що свідчать відповідні оголошення.

Їх автори підкреслюють, що вже давно "працюють на ринку", та гарантують – при попередньому замовлені, ви майже стовідсотково отримаєте квиток на поїзд Київ-Варшава, але доведеться доплатити за послугу.

"Квиток на поїзд до Варшави на 8 серпня вам ніхто вже не запропонує – їх давно розкупили. Можемо запропонувати квитки, які з’являться у продажу за 20 днів до відправлення – весь польський напрямок саме так продається. Якщо вам потрібен квиток скажімо на 28 серпня, то робіть заявку у нас. 8 серпня квиток вже буде у вас", - пояснює сайту ТСН.ua Владислав, який займається продажом квитків.

Придбати квитки на популярний поїзд пропонують на багатьох сайтах

Він додає, що вартість двох квитків в купе поїзду Київ-Варшава обійдеться клієнту в 9 тисяч гривень. Квитки обіцяють переслати на електронну пошту або в Viber. Чоловік рекомендував зробити заявку на його сайті, мовляв, менеджери зв’яжуться та домовляться про всі деталі.

Працюють спритні дівчата

Ще по одному номеру телефону перекупники нам пояснили, що зараз можуть дістати квитки лише на 24 серпня, а також на усі послідуючі дати від цього числа, але за попереднім замовленням і частковій оплаті.

"Якщо потрібен квиток на 24 серпня – робіть замовлення і вже завтра він буде у вас. Наші послуги коштують 500 гривень за квиток для дорослого, за дитячий - ще плюс 300 гривень, тобто 800 гривень до ціни "Укрзалізниці" – загалом 4600 гривень за два квитки. Якщо вас все влаштовує – надсилайте замовлення нам на Viber. Вказуєте дату виїзду, час, напрямок, імена та прізвища пасажирів", - пояснює жінка.

Вона уточнює, що працює по попередній оплаті. І попереджує, якщо квиток не вдасться оформити, то гроші повернуть. На Viber жінка обіцяє скинути всю інформацію, яка вноситься в квиток для остаточної звірки клієнтом. Якщо все вірно – клієнт платить повну вартість і отримує квитки на Viber та електронну пошту.

Вона переконує, що немає сенсу чекати, що квитки до Польщі коли-небудь з’являться.

"Можете самі спробувати взяти квиток о 8 ранку кожного дня, але у наших дівчат є досвід і вони дуже швидко оформлюють проїзні документи, щоб клієнти залишилися задоволені", - каже перекупниця.

Тобто цілий жіночий колектив кожного ранку займається викупом дефіцитних квитків. І судячи по всьому, таких колективів чимало.

Перекупники просять попередню оплату за послуги

Збільшать кількість вагонів до Варшави

Зараз між Україною та Польщею курсує 11 пар поїздів. Що стосується сполучення з Європою в цілому, то наразі курсують безпересадкові поїзди з Києва, Запоріжжя, Дніпра, Харкова, Одеси, Вінниці, Хмельницького, Тернополя, Ужгорода, Львова та інших населених пунктів до 5 країн Європи: Польщі, Словаччини, Угорщини, Австрії та Молдови.

Поїзд Київ-Варшава / Фото: Олександр Шевченко

"Вже найближчим часом почне курсувати новий поїзд сполученням Рава-Руська — Варшава, а також додатковий поїзд до Хелма. Також для збільшення пропозиції місць до Польщі "Укрзалізниця" опрацювала питання запуску на маршруті Київ — Варшава 14 пасажирських вагонів стандартного для України габариту, що дозволить у 2-3 рази збільшити пропозицію місць для прямого сполучення між столицями двох країн. Зараз УЗ чекає відповідного фінального погодження від польських колег", - повідомили сайту ТСН.ua в пресслужбі "Укрзалізниці".

Там додають, що у порівнянні з минулим роком, цього липня УЗ перевезла майже на 70% більше пасажирів, а кількість рейсів у міжнародному сполученні збільшилась на 43%. Відтак окремий акцент перевізник робить на розвитку пересадкових сполучень на додачу до прямих.

Як боряться з перекупниками?

В акціонерному товаристві зазначають, що системно боряться з шахраями-перекупниками.

"Одна зі злочинних схем виглядає так: перекупники у перший день відкриття продажів (більшість квитків продається за 20 діб до відправлення поїзда) намагаються атакувати ботами системи УЗ і швидше за інших користувачів викуповують квитки. Такі облікові записи "Укрзалізниця" постійно блокує, але й шахраї вигадують нові алгоритми. Якщо перекупник уже мав конкретного замовника, він оформлював квиток одразу на його прізвище. Якщо ж ні, то при отриманні "замовлення" перекупник повертав квиток, взятий раніше на довільне ім’я, і тут же викуповував його на ім’я "клієнта", - пояснюють сайту ТСН.ua в пресслужбі підприємства.

Потяг Укрзалізниці / Фото: Укрзалізниця

Також у рамках боротьби з перекупниками з 26 липня 2023 року "Укрзалізниця" переглянула процедуру повернення квитків, скасувавши можливість миттєвої здачі та повернення квитків у систему в зручний для шахраїв час. Водночас для протидії зловживанням компанія розширила перелік напрямків, квитки на які доступні виключно онлайн: до списку потрапили всі поїзди польського напрямку, окрім швидкісних Інтерсіті+.

Таким чином національний перевізник забезпечуватиме максимальну прозорість, не допускаючи можливих зловживань із покупкою, поверненням та перепродажем квитків.

"Укрзалізниця" вкотре закликає не купувати квитки у сторонніх осіб, адже пасажира з підробленим квитком або квитком на чуже ім’я не буде допущено до посадки працівниками воєнізованої охорони, національної поліції та поїзними бригадами.

Раніше сайт ТСН.ua повідомляв, що "Укрзалізниця" запускає поїзд на популярний напрямок.

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