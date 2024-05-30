Полювання за носіями ракет Scalp: експерт пояснив причину масованого удару РФ по Україні

Минулої ночі РФ знову завдала ракетно-авіаційного удару по військових об’єктах та критичній інфраструктурі України. У соціальних мережах зазначають – цей удар ворога був дивним, бо більша частина засобів ураження була спрямована по місту Старокостянтинів на Хмельниччині.

Як повідомляють у Повітряних силах, загалом ворог випустив по Україні 11 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС та 32 ударних БпЛА "Shahed-131/136".

Під час протиповітряного бою збито 7 крилатих ракет та 32 "Shahed" у межах Хмельницької та декількох інших областей України. За інформацією Хмельницької ОВА, в межах області сили ППО знищили понад 10 ворожих цілей. Обійшлося без постраждалих, лише в одному з міст виникли проблеми з електропостачанням.

ТСН.ua з’ясовував, чому росіяни атакували саме Старокостянтинів, навіщо їм це потрібно і чи будуть нові атаки.

Чому атакують Старокостянтинів?

Варто зазначити, що ворог і раніше завдавав ракетних ударів по Хмельниччині. Наприклад, у жовтні-листопаді минулого року росіяни понад місяць атакували ударними БпЛА Старокостянтинів та його околиці, нічні атаки здійснювалися ледве не щодня.

За словами військового експерта Ігоря Романенка, остання нічна атака по Україні була не надто потужною, але комбінованою, тобто з використанням різних типів озброєння.

"Росіяни вдарили по Старокостянтинову, тому що там знаходиться стаціонарний і дуже потужний аеродром. Гадаю, що поки у нас не з’явилися винищувачі F-16 чи Gripen, за отримання яких триває боротьба, росіяни намагатимуться полювати за нашими Су-24, які є носіями ракет Scalp та Storm Shadow. Саме ними ми наносимо удари по об’єктах ворога, які знаходяться на окупованих територіях", - розповідає ТСН.ua Ігор Романенко, військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці та заступник начальника Генштабу (2006-2010 рр).

До речі, на днях президент Франції Емануель Макрон заявив, що українці мають повне право бити по об’єктах росіян, з яких вони запускають засоби ураження по наших містах – Харкову, Херсону, Сумах та інших. А до цього про справедливість нанесення таких ударів заявили представники Великої Британії.

"Тому, гадаю, що росіяни відчувають, що така загроза реально для них існує. Відповідно, і була спланована атака на аеродром у Старокостянтинові, аби хоч щось там знищити", - зазначає Ігор Романенко.

Ракетний удар по Україні / Фото: ТСН.ua

Шукали сховище для літаків

Експерт додає, що перед нанесенням подібних ударів, росіяни проводять всі види розвідки – космічну, радіотехнічну, агентурну.

"Мета одна – виявити, де знаходяться наші літаки. І якщо якась з розвідок дає їм інформацію, місце, де лише теоретично можуть бути літаки, атакують потужними півтонними балістичними ракетами. Понад усе вони прагнуть зруйнувати сховища літаків, а також аеродроми, з яких вони злітають. Гадаю, що цього разу били не лише по Старокостянтинову, а й по інших областях, де знаходяться наші військові об’єкти. Тому до подібних атак потрібно бути готовими, вони можуть повторюватися", - зауважує військовий експерт.

До цього Ігор Романенко додає, що росіяни знаючи про наміри України отримати винищувачі F-16, можуть цілеспрямовано атакувати аеродроми, бо там можлива дислокація або тимчасове знаходження літаків.

"Є такий військовий термін як "аеродром підскоку". Це позначення непримітних аеродромів, які використовують для дозаправлення та переозброєння літаків. Або аеродроми оперативного розосередження літаків, наприклад, для тих же довгоочікуваних F-16, які колись мають у нас з’явитися. Тому саме на них полює ворог і робить на це ставку", - розповідає Ігор Романенко.

Україні потрібні винищувачі F-16 / колаж ТСН.ua

Чому збили лише 7 з 11 крилатих ракет

Експерт додає, що усі ворожі дрони нашим захисникам вдалося збити – і це дуже гарний результат.

"А щодо ракет, то збивати ворожу балістику нам ще надто складно, особливо на Харківщині. Вони залишаються важкими цілями. Для цього потрібні додаткові зенітні комплекси Patriot та SAMP/T або їх аналоги. Тому і під час цієї атаки були збиті лише 7 з 11 ракет. Гадаю, це сталося тому, що росіяни детально планують нанесення удару. Як результат – прокладають маршрути ракет там, де немає наших зенітних засобів. До того ж, атака була комбінованою – спочатку вдарили "Шахедами", а потім посилили її крилатими ракетами", - розповідає Ігор Романенко.

Важливий об’єкт та "зірковий удар"

До речі, щодо використаних ворогом ракети Х-101/Х-555, експерт каже, що росіяни застосовують їх лише для завдавання ударів по важливих об’єктах.

"Гадаю, що саме таким було визначено аеродром у Старокостянтинові. Ворог скомбінував цю атаку з різних видів озброєння. Додав більшу кількість "Шахедів" та ракет, аби досягнути результату. До речі, під час атаки було застосовано метод "зіркового удару" – це коли крилаті ракети маневрують по великій території, але у потрібний час одночасно атакують обраний об’єкт з різних боків. Такі атаки, як я вже колись розповідав, дуже складно відбивати", - підсумовує Ігор Романенко.

Раніше ТСН.ua розповідав про наступ росіян на Харківщині: яка небезпека чекає і чи зможуть піти на Київ.

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