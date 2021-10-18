Полюватиме на астероїди та з'ясовуватиме походження Сонячної системи: як Lucy відряджали у далекий космос

Полюватиме на астероїди та з'ясовуватиме походження Сонячної системи: як Lucy відряджали у далекий космос

Місія вивчатиме астероїди поблизу Юпітера.

NASA почала нову космічну місію. Міжпланетну дослідну станцію Lucy відряджали у далекий космос під музичний супровід гурту Бітлз, композицію "Люсі у небі з діамантами".

Про це 18 жовтня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Новини світу: НАСА відправила дослідницьку станцію Люсі вивчати астероїди поблизу Юпітера

Місія вивчатиме астероїди поблизу Юпітера. Астрономи називають їх капсулами часу і вони вважаються фрагментами найдавніших карликових планет, які залишаються незмінними від початку формування Сонячної системи. Тож їхнє дослідження може дати відповідь на численні запитання про походження нашого світу. До Юпітера, за розрахунками NASA, Lucy долетить за чотири роки. Загалом, місія розрахована до травня 2033-го.

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