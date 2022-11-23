Полюють на російських "Алігаторів": як нацгвардійці на Харківщині знищують ворожі гелікоптери

На Харківщині на кордоні з Росією бійці Нацгвардії вже знищили дев’ять бойових гелікоптерів. Ліквідують російську авіацію із зенітних установок та зенітно-ракетних комлпексів.

Рашистські вертольоти з території Росії некерованими ракетами гатять про прикордонних територіях Харківщини, але завдяки нашим силам ППО перетинати кордон повітрям вони вже бояться. Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Розвідка повідомила про активність російських мінометників. Гвардійці отримали координати та відкрили вогонь по цілі. Тільки відстрілялися - треба швидко змінювати позицію, аби не прилетіло у відповідь.

Менш ніж за кілометр від російського кордону гвардійці обладнали свої позиції. Їхнє завдання - збивати російську авіацію. У лісосмугах бійці вистежують ворога цілодобово.

"Як тільки світає і до пізнього вечора наші хлопці перебувають на позиціях. Триває бойове чергування. Часто нас намагаються виявити квадракоптерами, велося збрасування вогів противника. Ми цьому успішно протидіємо. Є укриття", - каже військовий НГУ "Партизан".

Із зенітних установок та переносних зенітно-ракетних комплексів військові нацгвардії на Харківщині вже знищили дев’ять повітряних цілей. Найлегше, кажуть, нищити авіацію саме з ПЗРК, адже не потрібно гаяти час для прицілу, бо ракета сама летить за тепловою ціллю.

Гвардієць з позивним "Магоні" брав участь у великому контрнаступі на Харківщині. Нині полює на кордоні на російських крокодилів та алігаторів, які некерованими ракетами навмання обстрілюють прикордонні села області. Гвардієць зізнається, що нищить ворога лише для одного: "Щоб менше дітей загинуло. Іншого не можу нічого сказати. Діти - це святе. Мені 20 років. Я тепер зрозумів, що хочу дітей. Просто коли бачиш дітей 200-х, то цей психологічний тиск тисне саме більше, щоб закінчити цю війну".

Останні кілька місяців росіяни не наважуються залітати за український кордон. Дії ворога, кажуть гвардійці, стали примітивнішими та обережнішими. Військові певні, що так відбуваються навчання у російських курсантів. "Там і курсанти тренуються. Але я гадаю, що все одно поряд сидить кваліфікований пілот, який має теж якийсь досвід. Тому він керує в основному цим вертольотом гелікоптером, а також допомагає тому, хто навчається", - каже військовий НГУ "Партизан".

Найчастіше запускають росіяни радянські ударні МІ-24 та МІ-28. Лише гвардійці вже збили дві такі пташки, а прикордоння Харківщини зміцнено силами протиповітряної оборони ще й бригад тероборони та збройних сил. Тож військові запевняють, що російську авіацію на вільну Харківщину не пропустять.

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