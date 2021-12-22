“Пом’якшувальних обставин немає”: чому прокуратура Нідерландів вимагає суворого покарання для Гіркіна та його поплічників

“Пом’якшувальних обставин немає”: чому прокуратура Нідерландів вимагає суворого покарання для Гіркіна та його поплічників

Відповідальність за збиття Boeing 777 покладають також на російську владу, яка дозволила перекидання ЗРК “Бук” до України.

Прокуратура Нідерландів завершила зачитувати обвинувальний висновок у справі про вбивство пасажирів малазійського Boeing 777 рейсу МН-17, який було збито в липні 2014 року у небі над Донбасом. Обвинувачених четверо – це росіяни Сергій Дубінський, Олег Пулатов та Ігор Гіркін, а також громадянин України - Леонід Харченко. Окрім того, обвинувачення не відкидає вини російської влади, яка дозволила перекинути установку “Бук” на територію України. Зачитування обвинувального акту тривало три дні.

Про те, якого покарання для підсудних вимагає прокуратура та коли очікувати на вирок у цій справі, йдеться 22 грудня в сюжеті ТСН.19:30.

Нідерландські прокурори вважають, що винуватці загибелі 298 пасажирів, які перебували на борту малазійського літака, заслуговують на довічне ув’язнення. Вони проаналізували тисячі відео та аудіофайлів, показання свідків та перехоплені розмови бойовиків та їхніх російських кураторів. Це дало докази того, що обвинувачені просили в Росії ракетну установку “Бук”, організували її переміщення, розміщення і повернення ЗРК назад до Росії.

“Пом’якшувальних обставин немає. Враховуючи все, ми вимагаємо, щоб обвинувачених Гіркіна, Дубинського, Пулатова та Харченка, спільні дії яких призвели до аварії літака і вбивства всіх 298 осіб на борту, засудити до довічного ув'язнення”, - оголосила представниця сторони обвинувачення, прокурорка Манон Ріддербекс.

Обвинувачені мали можливість виступити на свій захист - суд неодноразово намагався встановити з ними контакт, але відгукнувся тільки Олег Пулатов. Щоправда, за словами прокурорів, він свідомо надавав недостовірну інформацію та плутався у показах. Такою ж була позиція сторони захисту впродовж усього судового процесу.

Також читайте Росія відмовила у допиті терориста Гіркіна та його поплічників у справі про збитий “Боїнг” над Донбасом

“Вони продовжували активно приховувати факт збиття MH17, поширювали недостовірну інформацію та дискредитували розслідування фактів. Цим вони продовжували невизначеність для родичів і завдавали їм ще більше страждань”, - наголосила у своїй промові прокурорка Ріддербекс.

На думку обвинувачення, пасажирський Boeing збили помилково, бо поцілити хотіли в український винищувач. Однак це аж ніяк не применшує провини підсудних, які свідомо хотіли збити літак і домагалися людських жертв, а ще – знали, що авіапростір відкритий, а отже були свідомі того, що можуть влучити в пасажирський борт.

Відповідальність за збиття Boeing покладають і на російську владу, яка дозволила перекидання ЗРК “Бук” на територію України.

Судове слідство, яке триває вже два роки, провело колосальну і кропітку роботу у цій справі. Винних встановили, утім шанси на їхню екстрадицію до Нідерландів наближаються до нуля.

Москва усі звинувачення відкидає і екстрадувати підозрюваних не хоче. "Вони думають, що невловимі, однак в майбутньому все може змінитися", – відповідають на це в суді. Від 7 березня 2022 року слухання у суді буде продовжено - свої аргументи у справі оголосить сторона захисту. Вирок суд має намір оголосити наприкінці 2022 року.

Справа МН17: прокуратура Нідерландів вимагає довічного ув'язнення винуватцям трагедії

Читайте також: