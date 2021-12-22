Пом’якшувальних обставин немає: Нідерланди змусять винних у збитті МН17 відповідати за трагедію

Звинуваченим гарантували право на захист.

Довічне ув’язнення підозрюваним у вбивстві пасажирів МН17 вимагає прокуратура Нідерландів. Обвинувачених четверо – росіяни Сергій Дубінський, Олег Пулатов та Ігор Гіркін та українець Леонід Харченко. А ще винна російська влада, яка дозволила перекинути установку «Бук» до України. Зачитування обвинувального акту тривало три дні.

Про це йдеться в ТСН.16.45

Винні і заслуговують на довічне - це вирок нідерландських прокурорів для ватажків самоназваної "ДНР", зусиллями яких в липні 2014 року збили цивільний борт МH17. Жертвами стали 298 пасажирів.

«Підозрювані вдалися до руйнівного насильства і збили літак рейсу MH17 за допомогою установки Бук. Вони заздалегідь спланували цей акт насильства та організували його у тісній співпраці», - заявив прокурор Тійс Берґер

Прокурори проаналізували тисячі відео та аудіофайлів, показання свідків та перехоплені розмови. І довели - обвинувачені просили в Росії ракетну установку «Бук», організували транспорт, розміщення і евакуацію комплексу назад до Росії. За це пожиттєвого ув’язнення вимагають для росіян Сергія Дубінського, Олега Пулатова та Ігоря Гіркіна, а ще українця Леоніда Харченка.

«Пом’якшувальних обставин немає. Враховуючи все, ми вимагаємо, щоб обвинувачених Гіркіна, Дубинського, Пулатова та Харченка, спільні дії яких призвели до аварії літака і вбивства всіх 298 осіб на борту, засудили до довічного ув'язнення», - заявила прокурорка Манон Ріддербекс.

Звинуваченим гарантували право на захист. Суд неодноразово намагався встановити з ними контакт, та відгукнувся тільки Олег Пулатов. Щоправда потім він, за словами прокурорів, свідомо надавав недостовірну інформацію та плутався у показах.

«Вони продовжували активно приховувати факт збиття MH17, поширювали недостовірну інформацію та дискредитували розслідування фактів. Цим вони продовжували невизначеність для родичів і завдавали їм ще більше страждань», - додає прокурор.

На думку обвинувачення, пасажирський "Боїнг" збили помилково, бо поцілити хотіли в український винищувач. Однак це аж ніяк не зменшує провини – самоназвані ватажки свідомо хотіли збити літак і домагалися людських жертв, а ще – знали, що авіапростір відкритий, а отже були свідомі, що можуть влучити в пасажирський борт.

Встановити правду та покарати винних - це обіцяла влада Нідерландів після трагедії МН17, коли жертвами далекої і малозрозумілої для них війни раптом стали 289 співгромадян. Слідство провело колосальну і кропітку роботу. Суд триває вже два роки, і вирок мають оголосити наступного року. Винних встановили, утім шанси на екстрадицію в Нідерланди для них наближаються до нуля.

Відповідальність за збиття "Боїнга" покладають і на російську владу, яка дозволила перекидання комплексу. Москва звинувачення відкидає і екстрадувати підозрюваних не хоче. Вони думають, що невловимі, однак в майбутньому все може змінитися – відповідають на це в суді. Продовжаться слухання з 7 березня, тоді аргументи зачитає захист. Вирок у справі МН17 суд має оголосити наприкінці 2022 року.

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